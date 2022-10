En brandalarm kunne ikke stoppe Aalborg Pirates

ISHOCKEY:Fyrværkeri aktiverede kort inden kampstart både brandalarm og en efterfølgende evakuering af Sparekassen Danmark Isarena, men da Aalborg Pirates' fredagskamp mod Rungsted Seier Capital kom i gang med 40 minutters forsinkelse, var det piraterne, der skød med skarpt.

Aalborg Pirates vandt med overbevisende 5-1 i en kamp, der blev afgjort i anden periode.

Sejren betød, at Aalborg Pirates gik forbi Sønderjyske i tabellen og nu er nummer to i Metal Ligaen to point bag Herning Blue Fox.

Mattias Persson bragte godt nok Rungsted foran efter små fem minutters spil, men hjemmeholdets Victor Rollin Carlsson fik hurtigt udlignet, inden Patrick Bjorkstrand, Tobias Ladehoff og den nu dobbelte målskytte Victor Rollin Carlsson i anden periode bragte værterne foran 4-1.

Tredje periodes dramatiske højdepunkt indtraf, da hjemmeholdets Trevor Gooch og gæsternes Mathieu Pompei blev sendt tidligt i bad med hver deres game misconduct, og få øjeblikke senere understregede Julian Jakobsen bare Aalborg Pirates' overlegenhed med aftenens sidste scoring.