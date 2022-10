En dansk målmand storspillede, da Aalborg blev løbet over ende af giganter

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har i de seneste sæson taget stormskridt mod den europæiske top, men der er stadig et stykke vej til Europas håndboldtrone.

Det måtte nordjyderne sande onsdag aften, da det hjemme i Sparekassen Danmark Arena blev til et 33-39-nederlag til Champions League-vinderne fra Barcelona.

Aalborg Håndbold fulgte ellers godt med i 45 minutter, men så var blandt andet en stærkt spillende Emil Nielsen i Barcelona-målet skyldig i, at hjemmeholdet til sidst blev løbet over ende.

Aalborg Håndbold - Barca 33-39 Håndbold, Champions League

Stillinger undervejs: 3-2, 6-8, 11-8, 11-12, 15-15, (19-19), 24-22, 26-26, 28-30, 29-36

Mål, Aalborg: Lukas Sandell 8, Kristian Bjørnsen 5, Jesper Nielsen 4, Mads Hoxer 3, Mikkel Hansen 3, Felix Claar 3, Aron Palmarsson 3, Sebastian Barthold 2, René Antonsen 1, Benjamin Jakobsen 1

Topscorere, Barca: Aleix Gomez 11, Dika Mem 8,

Udvisninger: Aalborg 1, Barca 2

Tilskuere: 5020 VIS MERE

Aalborg Håndbold begyndte kampen uden Mikkel Hansen, men bagkæden med Lukas Sandell, Felix Claar og Aron Pálmarsson bød alle godt ind i en særdeles tempofyldt indledning, hvor værterne kom foran 5-4.

Barcelona udnyttede dog et par store afbrændere fra Sebastian Barthold og Felix Claar til at tage teten og bringe sig foran 8-6, inden kampen igen blev vendt på hovedet.

Målmand Simon Gade fik sammen med sit forsvar lukket helt af, og i den anden ende leverede indskiftede Mikkel Hansen og Mads Hoxer begge mål på deres første aktioner. Kristian Bjørnsen udnyttede tilmed en kontra til at score Aalborgs femte mål i træk, og dermed var 6-8 forvandlet til 11-8.

Barcelona-træner Carlos Ortega reagerede med en timeout, mens tilskuerne i en fyldt Sparekassen Danmark Arena kvitterede med stående ovationer ned mod Aalborg-spillerne.

Desværre for hjemmeholdet havde Barcelonas timeout den ønskede effekt. Gæsterne scorede tre gange i træk og kom tilbage på omgangshøjde, mens det så var Aalborg-træner Stefan Madsens tur til at kalde til timeout.

Efterfølgende kom Barcelona på 12-11, men hjemmeholdet fik dog stoppet nedturen. De to hold fulgtes pænt ad i den sidste del af en hæsblæsende første halvleg, hvor Simon Gade rundede af med en stor redning, så Aalborg kunne gå i omklædningsrummet med 19-19 på måltavlen.

Fra anden halvlegs start var det Aalborg Håndbolds højre side, der gik forrest. Lukas Sandell og Kristian Bjørnsen scorede to mål hver, så hjemmeholdet fem minutter inde i halvlegen var foran 23-22.

Kort efter gjorde Felix Claar det også til 24-22, da han var først over en ripost fra sin egen afslutning, og Lukas Sandell kunne have øget føringen yderligere, hvis han ikke få øjeblikke senere havde brændt en stor kontrachance på Barcelonas indskiftede danske målmand Emil Nielsen.

I stedet scorede gæsterne to gange i træk, mens hjemmeholdet følte sig snydt for et straffekast til Jesper Nielsen, og så var holdene igen lige vidt.

Barcelona bragte sig også foran, og selv om Lukas Sandell svarede igen med udligninger til til 25-25 og 26-26, fastholdt gæsterne overtaget.

Især den fremragende højre back Dika Mem var svær at styre for hjemmeholdet, der heller ikke havde de kroatiske dommeres kendelser med sig.

Flere noget tvivlsomme kendelser gik gæsternes vej, og 16 minutter inde i anden halvleg kunne cataloniernes skarpe højre fløj Aleix Gomez gøre det til 29-27 i en fase, hvor Emil Nielsen i Barcelonas mål også gjorde det svært for sine landsmænd.

Stefan Madsen forsøgte sig med en timeout, men den kunne ikke løse Aalborgs største problem. Han hed Emil Nielsen og vandt målmandsduellen klart, idet der blev længere og længere mellem Simon Gades redninger.

Det havde den logiske konsekvens, at gæsterne stille og roligt øgede føringen, og det lignede en afgørelse, da Luis Frade med syv minutter tilbage gjorde det til 35-29 i Barcelonas favør.

Det var det også, for et par Aalborg-reduceringer i kampens slutfase kunne ikke ændre på, at Barcelona tog to meget sikre point med hjem.

Nederlaget betyder, at Aalborg Håndbold står noteret for seks point efter fem kampe i Champions Leagues gruppe b.