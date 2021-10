En dansker og en gammel kending snød Aalborg for finalepladsen

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold må nøjes med at spille om tredjepladsen ved VM for klubhold, IHF Super Globe.

Det er en kendsgerning, efter at det i torsdagens semifinale blev til et 30-32-nederlag til tyske SC Magdeburg med de tidligere Aalborg-profiler Omar Ingi Magnusson og Magnus Saugstrup på holdet.

I forhold til onsdagens kvartfinale var Kristian Bjørnsen tilbage efter sygdom. Aron Pálmarsson var også tilbage på holdkortet efter en måneds skadespause, men islændingen kom ikke på banen.

Aalborg Håndbold - SC Magdeburg 30-32 (18-18) Stillinger undervejs: 0-5, 4-9, 11-12, 14-18, 18-18 (pausestilling), 21-20, 24-21, 25-23, 26-26, 29-28 Mål, Aalborg Håndbold: Kristian Bjørnsen 5, Buster Juul 5, Jesper Nielsen 4, Nikolaj Læsø 4, Felix Claar 3, Lukas Sandell 2, Andreas Holst 2, Martin Larsen 2, Sebastian Barthold 2, René Antonsen 1 Topscorer, SC Magdeburg: Michael Damgaard 11 Udvisninger: Aalborg Håndbold 5, SC Magdeburg 5 Diskvalifikation: Piotr Chrapkowski (SC Magdeburg) VIS MERE

I kampens indledning lignede Aalborg Håndbold et hold, der ikke var kommet ud af omklædningsrummet. Forsvaret hang slet ikke sammen, og offensivt blev der både brændt store chancer og lavet tekniske fejl, så efter fem minutters spil var Magdeburg foran med 5-0.

Buster Juul scorede Aalborg Håndbolds første mål på et straffekast, men anført af danske Michael Damgaard havde Magdeburg stadig overtaget. Ved stillingen 7-2 i tysk favør reagerede Aalborg-træner Stefan Madsen ved at tage en timeout, og det hjalp.

Selv om Michael Damgaard stadig nærmest gjorde, hvad der passede ham, kom Aalborg Håndbold nemlig langt bedre med i kampen.

Buster Juul var uhyre skarp på sine straffekast, og både Jesper Nielsen og Nikolaj Læsø bed også godt fra sig, efter at de var blevet sendt på banen. Efter 18 minutter kunne Læsø reducere Magdeburgs føring til 12-11 med en scoring i tomt mål.

Med godt fem minutter tilbage af første halvleg havde Magdeburg trukket fra igen og bragt sig foran 18-14, men i første halvlegs slutfase fik Aalborg Håndbold så godt fat både offensivt og defensivt, at Nikolaj Læsø med et minut tilbage kunne sende sit hold på omgangshøjde for første gang siden 0-0, da han med halvlegens sidste mål udlignede til 18-18.

På anden halvlegs første angreb tog Aalborg Håndbold også dagens første føring, da Felix Claar gjorde det til 19-18 i nordjysk favør.

I målet bød Simon Gade ind med en række store redninger, mens Nikolaj Læsø i den anden ende fodrede en skarp Kristian Bjørnsen med flere gode afleveringer, som nordmanden forvandlede til sikre scoringer. Det medførte, at Aalborg Håndbold 10 minutter inde i anden halvleg havde udbygget føringen til 24-21.

Et par tynde udvisninger betød dog, at Aalborg Håndbold måtte spille en del i undertal, og stille og roligt fik Magdeburg kæmpet sig tilbage. 18 minutter inde i anden halvleg fik den tidligere Aalborg-spiller Omar Ingi Magnusson bragt balance i regnskabet med sin scoring til 25-25.

Med to scoringer i træk gjorde Michael Damgaard det også 26-25 i tysk favør, men i slutfasen var det især Omar Ingi Magnusson, der blev den afgørende faktor. Islændingen var hård ved sine tidligere klubkammerater med både mål og fremragende frispilninger til holdkammeraterne.

Både finalen og kampen om tredjepladsen ved IHF Super Globe spilles på lørdag. Det bliver et opgør mod brasilianske Pinheiros, der torsdag aften tabte med 24-39 til Barcelona.