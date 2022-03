En frustrerende tid er - forhåbentlig - ovre for AaB-truppen

FODBOLD:Det var koldt og blæsende, da AaB's superligatrup torsdag formiddag trænede, men det var alligevel en dag, hvor et par måneders frustration var vendt til glæde - træningen foregik nemlig på græs og på deres eget anlæg på Hornevej for første gang i år.

- Det er rigtig længe siden, at vi har trænet på græs, så det er dejligt og også det at være tilbage på vores eget anlæg, for det har vi savnet. En glædens dag, og selvom banen ikke har den grønneste farve, så minder den meget om, hvad vi spillede på i weekenden, så vi er glade og tilfredse, og årstiden taget i betragtning synes jeg, at det er en fin bane, lyder det fra Kristoffer Pallesen.

- Helt optimalt træner vi jo på vores eget anlæg på vores egen bane hele året, men tak til Gistrup for at give os lov til at låne deres bane, for den kunstgræsbane er markant bedre, end den vi har på Hornevej.

- Det er måske en udvikling for anlægget at få bedre baner, og selvom det er hyggeligt nok at rejse rundt, så er det ikke helt optimalt, siger AaB-spilleren videre.

AaB's cheftræner Lars Friis fik første gang sine spillere på græs torsdag til en træningssession. Arkivfoto: Torben Hansen

Træningsforholdene er noget, der har været diskuteret i truppen, for det er naturligvis vigtigt for spillerne, at de har de bedst mulige forhold.

- Det er klart, at det har været et samtaleemne. Vi har rigtig gerne ville have styr på de her ting, og det er klart, at det - udover støvlerne - er noget af det væsentligste. Banen er et arbejdsredskab for os, og vi vil gerne have, at det er optimalt, så det har selvfølgelig været frustrerende at skulle vandre rundt i Aalborg, siger Kristoffer Pallesen.

AaB-holdet har fået en blandet start på forårssæsonen, hvor to flotte udesejre mod OB og FCM også har været skæmmet af et stort hjemmebanenederlag til Silkeborg og skuffende 0-0 mod Vejle på selvsamme adresse.

Måske bliver det bedre i næste hjemmekamp på søndag mod Brøndby, for træningsbanen minder i hvert fald mere om, hvad holdet skal bevæge sig rundt på i grundspillets sidste kamp.

- Nu skal man passe på med at bruge banerne som undskyldning hver gang, men det er klart, at der er stor forskel på at træne på en fuldstændig plan kunststofbane og så komme ud på en græsbane i weekenden, hvor bolden hopper og danser. Du har cirka 30 minutter i løbet af en opvarmning til at vænne dig til det, men jeg skal også passe på, at det ikke kommer til at lyde som en klagesang, for det kan det nemt komme til, siger AaB's højre wingback.

- I den bedste verden har man en bane at træne på, der minder om den, der spilles på i weekenden, det er det aller mest optimale, for tilvænningen er svær, det er der ingen tvivl om.

- Jeg håber, at vi er kommet for at blive, og jeg håber, at det er noget, der fremover vil blive lagt vægt på, for det er selvfølgelig vigtigt for os, lyder det som en sidste bøn fra Kristoffer Pallesen.

AaB og Kristoffer Pallesen (i midten) skal søndag forsøge at levere en bedre præstation på Aalborg Portlands græs, end de har gjort hidtil i denne sæson. Arkivfoto: Bo Lehm

AaB spiller søndag 14.30 på Aalborg Portland Park mod Brøndby IF i en kamp, hvor der på nuværende tidspunkt er tæt på udsolgt, og det er et opgør, der altid ses frem til i Aalborg.

- Der er mange ting at glæde sig til i den kamp. Jeg har været her i nogle år, og først og fremmest har vi tit og ofte hængt med røven i vandskorpen i forhold til top-6, hvor vi ikke har vist, om vi var købt eller solgt, siger 31-årige Kristoffer Pallesen, der har været i AaB siden sommeren 2017 efter skiftet fra Viborg.

- Det er lidt en tyvstart på top-6, for vi møder et hold, der også er med, og hvis vi kan lave en sejr der, er vi lige pludselig med, hvor det er rigtig sjovt. Så kan vi gå ind til mesterskabsspillet med en rigtig, rigtig god fornemmelse og fråde om munden.

- Der kommer masser af tilskuere, og når vi møder Brøndby, sker der et eller andet ude på stadion. Det går rigtig godt på fansiden i øjeblikket, men der kommer altid ekstra benzin på bålet, når Brøndby kommer på besøg.

Drømmer du om medaljer?

- Jeg drømmer i hvert fald om at være med i den sjove ende af top-6. Nu har vi været med et par gange, siden jeg kom, og vi har bedste fald spillet en birolle i de omgange. Det er altså lige lidt sjovere, hvis vi kan spille med om nogle sjove pladser, men du får mig ikke til at sige, at jeg drømmer om det ene eller andet, slutter Kristoffer Pallesen.