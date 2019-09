En gedigen gang rod: White Hawks vandt sæsonpremieren

ISHOCKEY:Lad det være sagt med det samme. Sæsonpremieren for Frederikshavn White Hawks var så langt fra at være en køn ishockeykamp, som man kan komme. Men sejren og tre point kom i hus med en sejr på 1-0 over Rødovre Mighty Bulls.

Allerede første periode bar tydeligt præg af, at der var tale om en sæsonpremiere, og der var mange fejlpasninger fra begge mandskaber.

Spillemæssigt var det dog Frederikshavn, der tog teten, og holdet havde også flere muligheder. Blandt til den spændende nyerhvervelse Dane Fox, der brændte fra en spids vinkel på en friløber.

Rødovre havde problemer med at få etableret spillet, men fik dog en god mulighed godt midtvejs i perioden med knap 40 sekunder i fem imod tre, hvor et par nærgående forsøg fik testet Tadeas Galansky i høgeburet.

Men hjemmeholdet spillede fremragende box play, og dermed endte første periode uden scoringer.

Igen i begyndelsen af anden periode fik Ryan Fox en stor mulighed, men pucken dansede på stregen, inden Matt O'Connor kunne kaste sig over den løse puck.

Rødovre havde et godt skud fra Christoffer Frænell, der sendte en høj puck af sted fra blue line og formåede at passere igennem både venner og fjender, men Galansky dukkede op med en lynsnar reaktion i hjørnet.

Men generelt må man rose høgenes defensiv, der ser mere end skarp ud. Midtvejs i anden periode havde Rødovre blot haft seks skud på mål, og de få gange, han blev testet, var Galansky opgaven voksen.

Og midtvejs i perioden fik Frederikshavn så udbytte af den spillemæssige kontrol. Gorm Topholt smed en smuk pasning fra venstre side af zonen, og Thomas Søndergaard kom skøjtende på det helt rette tidspunkt og sendte pucken i nettet.

Fem minutter før anden periodes afslutning var det så Frederikshavn tur til at komme i overtal fem imod tre - og det endda i hele to minutter, da både Mads Eller og Lasse Mortensen måtte en tur i straffeboksen for henholdsvis tripping og holding. Men der blev ikke spillet hurtigt nok i powerplay, og scoren forblev på 1-0.

Tredje periode bød på mere rod, men dog også nogle gode skud fra halvdistancen i begge ender af banen, men begge keepere stod overbevisende, selvom der dog kom en del returpucke at lege med.

Godt midtvejs i perioden kom der lige pludselig store muligheder i begge ender. Først havde Christoffer Åkesson et breakaway som O'Connor flot reddede, og pludselig var Rødovre to imod en den anden vej, hvor Mads Eller blev spillet helt blank foran mål. Og her dukkede Galansky så op med en sand mirakelredning. Kort før slut brændte Anders Eriksson for frit mål, men det endte alligevel med tre point.