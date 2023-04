En irriterende vinter er slut for AaB's topscorer: Roser ny træners tydelighed

AALBORG:Med sine fire mål var Younes Bakiz sammen med Allan Sousa AaB's mest scorende i efteråret, men skadesproblemer har betydet, at det i foråret kun er blevet til to korte indhop.

Nu melder Bakiz, der i august blev hentet i Viborg, sig dog spilleklar igen forud for søndagens bundslag mod AC Horsens.

- Jeg synes, at jeg er ved at være i fuldt vigør igen. Jeg nåede at træne lidt med inden landsholdspausen, og i de seneste uger har jeg været fuldt med.

- Fysisk står jeg rigtig godt. Om det bliver til en startplads i Horsens, er selvfølgelig op til Oscar (cheftræner Oscar Hiljemark, red.), men vælger han mig, er jeg klar, siger Younes Bakiz.

Den 24-årige sjællænder med de marokkanske rødder pådrog sig en lårskade i en pokalkamp mod Middelfart i november. Den skade blev trukket med ind i vinterens opstart, og efter to korte indhop mod AGF og FC København i forårets to første superligakampe, var uheldet ude igen.

- Det var endnu en fiberskade, men det var et andet sted. Det ændrer dog ikke på, at det har været nogle rigtig irriterende måneder. Det er aldrig sjovt at sidde udenfor, men det er endnu værre i vores situation. Det er meget mere nervepirrende, når man ikke har mulighed for at præge tingene, siger Younes Bakiz.

Han er vendt tilbage til et AaB-hold, der endnu en gang skal forholde sig til en ny cheftræner, efter at Erik Hamrén for små to uger siden blev fyret og erstattet af assistenten Oscar Hiljemark.

- Oscar er en meget tydelig træner, der ved, hvad han vil, og hvad han forventer af os, og det gør det nemmere for os at arbejde med. Oscar er utrolig skarp på træningsbanen og meget krævende, så det er noget, vi alle sammen ser frem til, siger Younes Bakiz.

Søndagens kamp i Horsens kan dog meget vel komme til at diktere, om AaB under Oscar Hiljemark har mulighed for at lykkes med en redningsmission. Med 10 kampe i kvalifikationsspillet forude er der otte point op til Horsens på den rigtige side af nedrykningsstregen.

- Vi har jo sat os selv i en situation, hvor alle kampe er rigtig vigtige. Normalt siger man jo, at det er sjovest at spille fodbold, når der er noget på spil, men det havde nok været sjovere, hvis det var i den anden ende af tabellen. Der er ikke andet at gøre end at gå ind til de her 10 kampe og gøre alt for, at vi ligger over stregen, når sæsonen er slut i juni, siger Younes Bakiz.