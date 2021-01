En lukket liga og sygdom sender spiller hjem til White Hawks efter kort udlandsophold

FREDERIKSHAVN:Christopher Frederiksen vender hjem til Frederikshavn White Hawks efter kun et halvt år i udlandet.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Christopher Frederiksen blev ellers i sommer solgt til franske Amiens fra netop White Hawks. Det blev dog kun til i alt otte optrædener i Frankrig. Syv i den franske liga, Ligue Magnus, og en enkelt optræden i den franske cupturnering.

På grund af covid-19 er Ligue Magnus suspenderet, og det vides endnu ikke, om denne sæson genoptages. Det er blandt andet grunden til, at Christopher Frederiksen vender hjem til Frederikshavn.

- Jeg glæder mig til at trække White Hawks trøjen over hovedet igen, og ser frem til at lære de nye på holdet at kende. Jeg forventer, og håber, vi kan nå langt i år. Men lige nu glæder jeg mig bare allermest til at kunne fokusere på ishockey, tæt på familien, og med ro i sindet, siger Christopher Frederiksen i pressemeddelelsen.

Klubben kalder det et "kæmpe scoop", at få spilleren hjem igen.

Søvnløse nætter i Frankrig

Men det er ikke kun en lukket liga, der trækker ham hjem til Frederikshavn. Familien i Nordjylland er også en af grundene til, at han igen vil spille for White Hawks.

- Vi har i en længere periode kun måtte forlade hjemmet i én time i døgnet. Det har haft store konsekvenser for ishockeyen dernede, som aldrig rigtig kom i gang. Men når det så er sagt, har vi i den nærmeste familie været præget af flere dødsfald og alvorlig sygdom det sidste års tid. Det har kostet mange søvnløse nætter, og sat samvittigheden på prøve, siger han.

Christopher Frederiksen vil ikke udelukke, at han igen vil drage mod udlandet. Men fokusset er på familien og White Hawks nu.

Klubben rådet over Christopher Frederiksen sæsonen ud plus de kommende to., og han kan allerede komme på isen fredag mod Rungsted.