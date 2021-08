En måned efter uheldet: Sådan går det AaB-angriber

FODBOLD:Det er blot blevet til to kampe i denne sæson for AaB-angriberen Rufo, der ikke har været på banen siden hjemmekampen mod FC Midtjylland 24. juli. Her fik han et vrid i det ene knæ, men nu lysner det igen for superligaholdets 28-årige spanier.

Han har i to omgange været på træningsbanen sammen med AaB's fysioterapeut - senest tirsdag, hvor han arbejdede, så sveden sprang fra panden.

- Det har virkelig været kedeligt at være i motionscenteret og kigge på de andre, der træner. Nu tager jeg nogle skridt i den rigtige retning, for det føltes virkelig godt, og jeg nærmer mig forhåbentlig et comeback, fortæller Rufo.

Da knæskaden indtraf lød lægernes dom på seks ugers pause, og det ser ud til at matche realiteterne. Spanieren håber i hvert fald at være til rådighed igen, når AaB 12. september gæster oprykkerne fra Viborg FF.

- Jeg tror, at jeg kan være med i nogle øvelser med holdkammeraterne frem mod landskampspausen og siden starte træningen op for alvor i løbet af næste uge.

- Holdet klarer sig godt i øjeblikket, men jeg kan ikke vente med at blive en del af det igen, lyder det fra Rufo.