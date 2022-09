En ny operation er evigt uheldig Hobro-spillers sidste håb

FODBOLD:Mads Hvilsom er efterhånden blevet lidt for vant til at indtage tilskuerpladserne, når holdkammeraterne fra Hobro IK kæmper om vigtige point i bunden af Nordicbet Ligaen.

Sådan bliver det også torsdag aften i det vitale bundslag mod Fremad Amager på DS Arena. I foråret gjorde angriberen comeback efter næsten et års fravær grundet et ødelagt korsbånd, men det knæ driller nu igen.

Mads Hvilsom var senest i kamp 16. august i en udekamp mod Vendsyssel FF, og nu venter en ny operation, der betyder, at han i hvert fald har spillet sin sidste kamp i 2022.

- For at være ærlig ser det ikke godt ud lige nu, og den operation er reelt det eneste håb, jeg har tilbage. Det er sidste forsøg på at finde en årsag til de daglige smerter og frustrationer, jeg har haft i de seneste måneder, siger Mads Hvilsom, der har fået tre korte indhop for Hobro IK i denne sæson.

- Jeg har kunnet spille lidt, men det har været med store smerter, og jeg har ikke kunnet træne så meget. Det er ikke holdbart på længere sigt.

- De to sidste måneder har været rigtig hårde. Der har ikke været nogen bedring, men i stedet er det bare blevet værre og værre. Vi forsøgte at lægge nogle blokader i knæet i august, men det har vist sig at være noget rod. Jeg føler, at jeg har ofret mig meget, men desværre har det ikke hjulpet.

- Derfor tror jeg også, at alle er enige om, at en operation er nødvendig, for som det er lige nu, kan jeg ikke løbe mange 100 meter, før jeg ikke kan stå på mine ben bagefter.

- Vi har også haft nogle læger fra AaB indover, og de har hjulpet til med at finde ud af, at en kikkertoperation måske kan være løsningen. Som sagt tror jeg, at alle er enige om, at det er det, vi skal, så lige nu er det nok mest det praktiske, der skal gå op, før vi kan komme i gang med det, men jeg er selvfølgelig ret utålmodig, siger Mads Hvilsom.

Hvis den operation ikke har den ønskede effekt, erkender han, at fodboldkarrieren efter alt at dømme er forbi.

- Jeg har selvfølgelig haft nogle mørke tanker, men jeg er også så desperat, at når der så kommer nogle læger og siger, at de måske har løsningen, så tror jeg fuldt og fast på dem. Lige nu kan det godt se ud som om, at min fodboldkarriere slutter senest til sommer, men jeg vil jo gerne spille nogle år endnu.

- Først og fremmest skal jeg have et knæ, der gør, at jeg kan lege med mine børn og have en god hverdag igen, men jeg tænker selvfølgelig også på, at jeg er 30 år og har kontraktudløb til sommer. Hvis jeg ikke snart kommer i gang, har jeg været ude i halvandet år, så jeg kan selvfølgelig også godt forstå, hvis Hobro efterhånden begynder at tvivle på, om jeg bliver et aktiv for dem igen, siger Mads Hvilsom.

Den formentlig forestående operation er det Mads Hvilsom klynger sig til for, at den tvivl ikke også skal melde sig hos ham selv.

- Det er ikke nogen stor operation, og det er ikke andet end et par uger siden, at jeg stadig havde en tro på, at jeg kunne nå de sidste kampe i efteråret, hvis jeg blev opereret dengang.

- Det er selvfølgelig for sent nu, men hvis den operation viser sig at være løsningen, er det målet, at jeg kan være med, når opstarten begynder i januar. Hvis det ikke er løsningen, er det nok forbi, men det tør jeg ikke tænke på, for jeg har bestemt ikke kastet håndklædet i ringen, siger Mads Hvilsom.