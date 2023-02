En ny virkelighed møder Okosun i Vrå

VRÅ:En af de store forstærkelser i kampen om oprykning til Superligaen blev Ayo Simon Okosuns retur til Vendsyssel FF.

Tilbage i 2015 kom han til den nordjyske klub efter et kort ophold i italienske Grosseto, og derfra begyndte den bomstærke midtbanespillers karriere at blomstre. Efter to sæsoner i Vendsyssel skiftede han nemlig til AC Horsens og tog hul på en karriere i Superligaen, hvor han siden har spillet 125 kampe for Horsens, FC Midtjylland og senest OB.

I mellemtiden er der sket meget. Det gælder ikke kun den 29-årige københavner. Vendsyssel FF er også blevet en anden klub, og det kan den tilbagevendte spiller mærke.

- Jeg kan se, at det virker mere professionelt i hvert fald. Faciliteterne er opgraderet, og af hvad jeg forstår, er der mulighed for at opgradere mere i fremtiden. Det er på et højt niveau, men ellers ligner mange ting sig selv, fortæller han.

Siden dengang har 1. division - eller Nordic Bet Ligaen - også ændret sig. Niveauet er blevet højere, og den er i højere grad professionaliseret end i årene, hvor Okosun spillede en stor rolle på Vendsyssels mandskab.

- Jeg fornemmer, at ligaen er blevet mere kompetitiv og skarpere. Flere hold gør mere ud af det, og det kan man se år for år. Der er oprykkere til Superligaen, som ikke har været i nærheden af nedrykning som eksempelvis Viborg og Silkeborg. Det viser god kvalitet i 1. division, siger midtbanespilleren.

Netop kendskabet til klubben var med til at præge beslutningen om at tage et skridt tilbage og returnere til 1. division efter mere end fem år i landets bedste række.

- Det betød en del. Jeg kender Søren Henriksen, der er sportschef, og jeg har også haft Henrik Pedersen som træner tidligere. Der er også andre medlemmer af staben, som jeg kender. Men det var vigtigt for mig, at de kendte mig og vidste, hvad de fik, da jeg trådte ind af døren. Det har spillet en stor rolle, siger Ayo Simon Okosun.

Ayo Simon Okosun fik sit store gennembrud i dansk fodbold, da han senest spillede i den hvide Vendsyssel-trøje. Nu er han tilbage efter en årrække i Superligaen. Arkivfoto: Bent Bach

- Det bliver forhåbentligt godt for mig. Jeg trænger til at spille og være med til at bidrage alt, hvad jeg kan. Det er en af grundene til, at jeg er kommet til Vendsyssel. Vi går et spændende forår i møde med mange spændende kampe. Det ser jeg frem til, tilføjer han.

Særligt ovenpå transfervinduet ligner Vendsyssel en klub, som griber ud efter en af de to oprykningspladser. I skrivende stund er der tre point op til den nederste af de to.

- Vi har en god mulighed for at spille med om det. Men det bliver tæt og sindssygt hårdt, og der kommer mange indbyrdes kampe i toppen. Der er lang vej, men lige nu ligger det til, at vi kan være en del af det, og det skal vi række ud efter, fortæller Okosun.

- Holdet har et rigtig fint niveau, og der virker til at være en klar spillestil, som alle er indforstået med. Energien og intensiteten er rigtig høj. Det har været et fedt miljø at komme ind i, og det hele ser spændende ud.

Med fem års erfaring fra den bedste række med i bagagen er Ayo Simon Okosun dermed klar til at påtage sig en markant rolle i et spændende forår for landets nordligste divisionsklub.

- Jeg synes, at jeg har udviklet mig meget. Det er en del år siden efterhånden, hvis man kigger på en fodboldkarriere. Det var jo i starten af den. Jeg synes, at jeg er blevet en dygtigere spiller og har fået meget erfaring. Der har været mange erfaringer og oplevelser, lyder det fra ham.

En af de oplevelser har blandt andet været pokalfinalen i fjor, hvor Ayo Simon Okosun måtte tage til takke med prisen som årets pokalfighter, da fynboerne tabte til FC Midtjylland i straffesparkskonkurrence.