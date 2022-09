Se billederne: En opvisning i fejl stoppede Mors-Thys sejrsstime

HÅNDBOLD:Trods en stor præstation af målmand Rasmus Henriksen lykkedes det onsdag aften ikke for Mors-Thy Håndbold at hente den tredje sejr i træk i HTH Herreligaen.

Hjemme i Nykøbing blev det til et 21-25-nederlag til SønderjyskE i en kamp, hvor Mors-Thys angrebsspil slet ikke hang sammen.

Mors-Thy Håndbold - SønderjyskE 21-25 (11-9) Stillinger undervejs: 2-1, 4-4, 6-4, 10-7, 11-9 (pausestilling), 12-12, 13-15, 15-18, 17-19, 18-22

Mål, Mors-Thy Håndbold: Lasse Pedersen 7, Marcus Midtgaard 3, Victor Norlyk 3, Magnus Norlyk 3, Tim Sørensen 2, Mads Thymann 1, Andreas Nielsen 1, Axel Franzén 1,

Topscorer, SønderjyskE: Noah Gaudin 6

Udvisninger: Mors-Thy Håndbold 3, SønderjyskE 2

Diskvalifikation: Axel Franzén, Mors-Thy

Rasmus Henriksen var brandvarm fra kampens start. Målmanden diskede op med flere store redninger, og efter otte minutters spil havde SønderjyskE blot passeret ham en enkelt gang.

Den tidligere Mors-Thy-målmand Rasmus Bech i SønderjyskEs mål stod dog også fint i den anden ende, og kombineret med for mange Mors-Thy-fejl betød det, at hjemmeholdet ikke fik slået det hul i kampens indledning, som målmandspræstationen ellers berettigede til.

I stedet var det helt lige, indtil Mors-Thy fra det 20. til det 26. minut forvandlede 7-7 til 11-7. Rasmus Henriksen agerede plankeværk og fik i den periode banket sin redningsprocent over 60, og det gav altså denne gang Mors-Thy overtaget i kampen.

Men de store fejl i hjemmeholdets angrebsspil var bestemt ikke udryddet, og på den måde blev gæsterne inviteret tilbage i kampen. Hjemmeholdet scorede ikke i første halvlegs sidste fire og et halvt minut, og i stedet udnyttede SønderjyskE de store Mors-Thy-fejl, så forskellen blot var 11-9 i hjemmeholdets favør efter første halvleg.

Rasmus Henriksen fortsatte, hvor han slap fra anden halvlegs start ved i sin første aktion at pille pynten af en helt fri Jacob Bagersted, men desværre for hjemmeholdet var det ikke det eneste, der gentog sig.

Rasmus Henriksen leverede 21 redninger mod SønderjyskE, men det var ikke nok til point for Mors-Thy. Foto: Bo Lehm

Mors-Thy-spillerne stod i kø for at lave fejl, og Rasmus Henriksen var nærmest sagesløs, mens SønderjyskE-spillerne løb kontra og hurtigt forvandlede 9-11 til 12-11 i gæsternes favør.

Lasse Pedersen fik udlignet til 12-12 på et straffekast, men de mange fejl blev efterfølgende bare dyrere og dyrere for Mors-Thy, der nærmest bare forærede SønderjyskE boldene, så gæsterne kunne score tre mål i træk og bringe sig foran 15-12 syv minutter inde i anden halvleg.

Det fik Mors-Thy-træner Niels Agesen til at reagere med en hurtig timeout. Den fik dog ikke rettet op på det problem, at hjemmeholdet fortsat lavede nogle nærmest helt uforståelige fejl i angrebsspillet, og efterhånden dalede Rasmus Henriksens redningsprocent også ned under 50, da SønderjyskEs Noah Gaudin næsten midtvejs i anden halvleg for første gang kunne bringe gæsterne foran med fire mål ved 18-14.

Mors-Thy var dog ikke slået endnu. Rasmus Henriksen fik igen redningsprocenten over 50, og i den anden ende gav et par scoringer fornyet håb om et stærkt comeback.

Undervejs fik hjemmeholdets Axel Franzén et direkte rødt kort for en hensynsløs tackling på gæsternes Andreas Lang, men det forstærkede nærmest bare sejrsviljen hos hjemmeholdets spillere og publikum.

Godt syv minutter før tid kunne Mors-Thy også være kommet helt på omgangshøjde, men Marcus Midtgaard misbrugte en oplagt mulighed for at gøre det til 19-19, og det blev udslagsgivende. I stedet afgjorde SønderjyskE nemlig reelt kampen ved at score de næste tre mål og bringe sig foran 22-18.

