En sand regn af skud bekymrer ikke White Hawks-keeper

ISHOCKEY:Der var masser at se til, da Mathias Seldrup søndag vogtede buret for Frederikshavn White Hawks. En sand regn af skud måtte den 25-årige målmand forholde sig til, og det udmundede sig kun i en enkelt scoring til SønderjyskE.

Det var i høj grad med til at grundlægge den vigtige sejr for at holde sig inden for rækkevidde til top-tre.

- Sådan har det været hele sæsonen. Det er vi trygge nok ved. Vi spiller jo lidt på kontra, så det er klart, at de får flere skud ind. Men de får mange skud fra ydersiden, som gør det let nok, forklarer Mathias Seldrup efter opgøret.

Den spillestil bekymrer ikke målmanden, som i sidste ende får mere at se til i kampene. Det ser også ud til at være tilfældet, når Frederikshavn White Hawks om ganske få uger tjekker ind i slutspillet.

- Vi har jo vist, at det virker. Vi skal bare score mere på vores chancer nu. Det har været problemet. Men scorer vi på chancerne og holder de andre på et eller to mål, så er alt muligt i slutspillet, lyder det fra ham.

Danskeren har fået masser af muligheder for at vise sig frem, når holdkammerat og målmandskonkurrent Tadeas Galansky har været skadet gennem sæsonen. Det har lagt op til en spændende duel om målmandspositionen i Frederikshavn, hvor Seldrup og Galansky begge ligger i top-tre på Metal Ligaens topliste over redningsprocenter.

- Jeg har haft en god sæson, når jeg har fået lov til at spille. Personligt har det været godkendt fra min side. Det er selvfølgelig godt at have to gode keepere, og det har været tydeligt, hvem der skulle stå. Jeg har primært udfyldt rollen som andenmålmand i år.

- Så jeg bliver jo nødt til ligesom at vise mig frem, når jeg står. Ellers gør jeg ikke næste gang, siger keeperen.