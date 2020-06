En sindssyg vigtig sommer for Vejgaard

FODBOLD:Det er tilværelsen som 2. divisionshold, der er på spil for Vejgaard Boldspilklub, når nordjyderne søndag genoptager sæsonen efter coronakrisen.

Forude venter seks kampe i et nedrykningsslutspil, som Vejgaard begynder på sidstepladsen. En strukturændring gør dog, at der i stedet for fem hold kun rykker to hold ned, og det har givet fornyet håb.

- Vi har i hvert fald fået muligheden for at spille om det. Før den nye struktur blev vedtaget, var der syv point op til redning, og så var det selvfølgelig blevet umådeligt vanskeligt. Jeg vil ikke sige, at det gør noget ved vores motivation, for vi går altid på banen for at vinde, men det er klart, at det gør det sjovere at kigge på tabellen nu, siger Vejgaard-træner Christian Flindt-Bjerg i den seneste udgave af NORDJYSKE Mediers podcast Ripodsten.

Vejgaard har blot et enkelt point op til Ringkøbing på den 10. plads, der giver endnu en sæson i 2. division, og betydningen af at nå derop kan ikke overvurderes, mener Christian Flindt-Bjerg.

- Jeg synes, at det er sindssygt vigtigt, at vi har et 2. divisionshold. Jeg er ikke sikker på, at der var kommet 150 nye tilmeldinger i vores ungdomsafdeling, hvis Vejgaard ikke var kommet på banen, som vi har gjort de seneste to et halvt år.

- Vi har spillet pokalkamp mod AaB, vi har slået Hobro, og vi reddede livet i 2. division sidste år. Hvis man ser bort fra efterårssæsonen, har det været en sindssygt flot udvikling. Det er ikke for at tage æren for det, for den skal spillerne have, men det er bare sindssygt vigtigt for en by som Aalborg, at vi har et 2. divisionshold også, siger Christian Flindt-Bjerg.

Noget tilfældigt pjat

Vejgaard kan tage et stort skridt mod redning allerede i søndagens udekamp mod Skovshoved, der har et point mere end Vejgaard på 11. pladsen. Siden venter kampe mod Holbæk, Slagelse, Hillerød, B93 og FA 2000.

- Vi aner ikke, hvor vi står, men det positive er, at det gør de andre heller ikke. Alle har været lukket ned og har ikke kunnet spille kampe på et fornuftigt niveau i tre måneder, så det bliver noget tilfældigt pjat for at sige det rent ud.

- Vi mødte Skovshoved, Hillerød og Slagelse sidste år, så vi kender halvdelen af de hold, vi skal møde, men vi har jo kontakter og kollegaer, som vi snakker fodbold med, så vi skal nok være godt forberedte, siger Christian Flindt-Bjerg.

Vejgaard-træneren har i den seneste udgave af Ripodsten selskab af Jammerbugt-træner Bo Zinck og NORDJYSKEs sportsjournalist Søren Olsson. Du kan finde Ripodsten på nordjyske.dk/lyt og på de fleste andre podcastplatforme som iTunes, Spotify, Podimo og SoundCloud.