En slutspilsplads vil gøre AaB-træners arbejde nemmere

FODBOLD:Det begyndte skidt for Martí Cifuentes’ tilværelse som AaB-træner, da de første seks superligakampe kun udløste tre point, men søndag eftermiddag mod OB kan spanieren vinde sin tredje kamp i træk og med overvejende sandsynlighed sikre AaB en plads i mesterskabsslutspillet.

- Det er et vigtigt mål for hele klubben at komme i slutspillet, så det handler ikke kun om mig. Vi er i gang med en proces, hvor vi skal bygge et stærkt hold og en stærk spillemæssig identitet, og det er nemmere, når man vinder fodboldkampe, så det er vigtigt, uanset hvor vi havner.

- Jeg er rolig, for jeg synes, at vi forbedrer os uge for uge. Forhåbentlig kommer vi i top-seks, for det er sjovere at jagte de mål, man kan opnå der, men vi skal stadig levere resultater i de kampe, for ellers er der jo ingen pointe i at være med der, siger Martí Cifuentes.

Mange spørgsmålstegn i OB

Det er dog uvist, hvad der venter i søndagens kamp mod OB. Fynboerne fyrede tidligere på ugen cheftræner Jakob Michelsen, hvorfor sportsdirektør Michael Hemmingsen nu også har cheftrænerkasketten på.

- Vi kigger mest på os selv og vores eget koncept, men en del af forberedelsen er også at kigge på modstanderens styrker og svagheder, og der er selvfølgelig nogle spørgsmålstegn i forhold til OB. Spillerne er dog de samme, men vi har også brugt tid på at kigge på, hvad den nye træner har gjort med de hold, som han tidligere har været træner for, siger Martí Cifuentes.

Kun tre point tæller

På bundlinjen står dog, at det kun er tre point, der tæller for AaB søndag. Uanset udfaldene i de øvrige kampe, er et point ikke nok til at kravle op i top-seks.

- Vi skal vinde, så det er ikke så meget anderledes end alle andre kampe. Jeg er aldrig gået på banen for at få et uafgjort resultat, men vores tilgang bliver selvfølgelig anderledes, hvis vi i slutfasen står og mangler et mål.

- Så skal vi være mere modige, end vi måske ville være i andre kampe, hvor det står uafgjort. Vi har forberedt os på, hvordan vi skal håndtere det både ud fra et mentalt og fodboldmæssigt perspektivt, selv om jeg selvfølgelig foretrækker, at vi ikke bliver nødt til at forcere til sidst.

- Det er en speciel kamp, men jeg er rolig omkring det, for jeg synes, at vi gennem ugen har været gode til at have fokus på de rigtige ting, siger Martí Cifuentes.