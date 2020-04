En stjerne får comeback

HESTESPORT:Tirsdag eftermiddag afvikler Racing Arena Aalborg for anden dag i træk travløb, men desværre igen uden publikum.

Et trækplaster er der ellers på plakaten, da en af de hurtigste danskfødte heste nogensinde Tycoon Conway Hall gør comeback for sin nye træner Flemming Jensen.

Tilbage i 2018 tilhørte Tycoon Conway Hall den skandinaviske elite for sin daværende træner Sten Juul.

En svær skade satte dog den smukke sorte hingst ud af spillet i næsten halvandet år.

I starten af 2020 fik Flemming Jensen hesten i sin træning og fortsatte arbejdet mod et comeback.

- Han er en fantastisk hest at arbejde med, og han har faktisk været ganske enkel at gøre klar til løb igen. Vi har ikke mærket noget til hans gamle skade, så jeg føler, at jeg har en realistisk tro på, at han kan komme tilbage på et niveau, som ligger meget tæt på, da han var som bedst, forklarer Flemming Jensen.

Tycoon Conway Hall undgår trods sin lange skadespause ikke at være kæmpefavorit i tirsdagens sjette løb på Racing Arena Aalborg.

Da alle publikumsfaciliteter i øjeblikket er lukket ned på grund af sikkerhedsmæssige årsager i forhold til Covid-19, kan løbene ikke følges live på banen, men kan følges på flere digitale platforme fra 15.15.