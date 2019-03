En suveræn svensker sendte pokalen til Aalborg

HÅNDBOLD: Søndag den 17. marts 2019 bliver en mærkedag i Aalborg Håndbolds historie. Med en sejr på 29-28 over Skanderborg Håndbold vandt nordjyderne pokalturneringen for første gang i klubbens historie.

Og det kan aalborgenserne især takke Mikael Aggefors for. Den svenske målmand kom på banen i anden halvleg, og med mange store redninger afgjorde han opgøret til Aalborg Håndbolds fordel.

Aalborg Håndbold tog teten fra start. Både Tobias Ellebæk og Henrik Møllgaard var godt skydende, og det gav hurtigt en føring på 5-2.

Nordjyderne lod til at være i kontrol og kom undervejs også foran med fire mål ved 11-7, men i første halvlegs anden halvdel mistede man stille og roligt grebet om kampen. Der sneg sig mange fejl ind angrebsmæssigt, og når man endelig spillede sig frem til gode chancer, stod indskiftede Bertram Obling i vejen i Skanderborg-målet.

Det medvirkede til, at Skanderborg efter 22 minutters spil kom på omgangshøjde for første gang siden 2-2, da den tidligere Aalborg-spiller Marcus Mørk bragede en udligning til 11-11 i nettet.

Aalborg fortsatte herefter ufortrødent med at misbruge store chancer på Bertram Obling, der sluttede første halvleg med en redningsprocent på 64. Aalborg-målmand Kristian Säverås forsøgte at følge med i den modsatte ende, men uden den samme effekt, og så kunne Skanderborg gå til pause med en føring på 16-14.

Fra anden halvlegs start var rollerne dog skiftet, for pludselig var det Aalborg Håndbolds målmand, der gjorde en afgørende forskel. Mikael Aggefors havde erstattet Kristian Säverås, og svenskeren fik en fremragende start med flere store redninger, og små otte minutter inde i anden halvleg havde Aalborg derfor forvandlet 14-16 til en føring på 18-16.

I Skanderborgs mål gjorde Bertram Obling dog, hvad han kunne for at holde østjyderne inde i kampen. Blandt flere store redninger tog han blandt andet et straffekastforsøg fra Henrik Møllgaard, men hver gang svarede Aggefors igen med en redning i den anden ende, så Aalborg Håndbold midtvejs i anden halvleg fortsat havde sin tomålsføring ved 21-19.

Få øjeblikke senere blev Aalborg Håndbold dog svækket, da det klare førstevalg på højrefløj Mark Strandgaard modtog et direkte rødt kort for en tackling i hovedhøjde på en Skanderborg-spiller, der var i færd med at igangsætte et kontraangreb. I den følgende periode truede Skanderborg også flere gange med at udligne Aalborgs føring, men hver gang holdt Mikael Aggefors og hans mange redninger østjyderne fra at komme helt op.

Opgøret sluttede dog alligevel også med et raseriudbrud fra Mikael Aggefors side, da Skanderborgs Kristian Bonefeld i kampens slutfase sendte bolden direkte i ansigtet på ham, men til stor frustration for svenskeren slap Bonefeld for et rødt kort.

Det kunne dog ikke ændre på, at Mikael Aggerfors sluttede lørdag eftermiddag som den helt store helt for Aalborg Håndbold, der kan tage den længe ventede pokal med hjem fra Jyske Bank Boxen i Herning. Meget sigende for opgøret var det nemlig en redning fra Aggefors, der i kampens sidste sekund holdt Skanderborg fra at tvinge opgøret ud i forlænget spilletid.