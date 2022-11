En times AaB-opvisning kom til kort: - Måske er vi bange

AALBORG:I lang tid lignede det et AaB-mandskab, som var på vej mod en komfortabel sejr mod Silkeborg. Men den første times direkte spil og markante pres kom til kort, da tidligere AaB-træner Kent Nielsen brød modvinden i Aalborg med sit Silkeborg-mandskab.

Det frustrerer Andreas Poulsen, som for anden kamp i streg startede inde og spillede fuld tid. Han scorede tilmed sit første mål i AaB-trøjen.

- Måske er vi bange for at vinde. Jeg ved det ikke. Det var mærkeligt, hvorfor vi ikke kom med fuld kraft i anden halvleg, når det fungerede for os i første halvleg og i seneste kamp mod Brøndby. Vi blev for passive og lagde slet ikke det pres, som vi skal. Det er en ærgerlig følelse at stå med, siger Andreas Poulsen.

- Vi skal have mentaliteten og holde presset. Det var passiviteten, der gjorde, at Silkeborg kunne spille deres gode spil. Vi burde være aggressive hele kampen og kæmpe 100 procent med den situation, som vi står i lige nu, tilføjer backen.

Andreas Poulsen har særligt vist sine kvaliteter som wingback i den nye formation med tre midtstoppere, som cheftræner Erik Hamrén har indført. Det har for Poulsen og backkollegaen Kilian Ludewig været succesfuldt, selvom formationen endnu ikke har sikret point.

- Formationen har været god de seneste to kampe, men vi har jo tabt de kampe. Nu skal vi arbejde hårdt og fortsætte som et hold, så vi kommer på den anden side af det her. Men for os begge er det bedst som wingbacks. Vi har spillet to gode kampe sådan, og det giver meget mere offensivt, siger Kilian Ludewig.

Dermed er den typiske back på højresiden, Kristoffer Pallesen, forvist til bænken til fordel for Kilian Ludewig, mens Andreas Poulsens typiske konkurrent på venstre back, Jakob Ahlmann, i øjeblikket er ude med en brækket næse.

- Der er flere offensive kræfter, når vi kan komme flyvende på siderne. Det fungerer rigtig godt med resten af offensiven. Så det er mere defensiven, som vi skal kigge på fra den her kamp, når vi skal finde forbedringer, siger Poulsen.

De seneste to kampe med fuld spilletid er et markant pejlemærke i Poulsens AaB-karriere. De seneste sæsoner i udlandet har nemlig været præget af manglende spilletid.

- Jeg er kommet godt ind på holdet og har spillet nogle fine kampe. Jeg har fået den grundform, som jeg måske har manglet. Nu har jeg spillet to gange 90 minutter, og det er jeg glad for. Det var formen ikke til i starten. Jeg har nærmest ikke spillet kontinuerligt i fire år, og jeg skulle lige ind i rytmen igen. Det er jeg glad for, siger den tidligere FC Midtjylland-spiller.

Med nederlaget har AaB nu seks point op over nedrykningsstregen i Superligaen. Dermed overvintrer de også på 11. pladsen, da man udelukkende har en superligakamp mod FC Nordsjælland tilbage i kalenderåret foruden onsdagens pokalkamp.