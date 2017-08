En travl Bjørn i Vesthimmerland

GOLF: Thomas Bjørn var bedste dansker, da Made in Denmark havde premiere i 2014, hvor han endte på en delt fjerdeplads.

Men den efterhånden 46-årige golfspiller kan efterhånden mærke alderen trykke - og samtidig er der fokus på meget andet, fordi han i 2018 er kaptajn for det europæiske Ryder Cup-hold, der i Paris skal møde det amerikanske landshold i den måske mest prestigefyldte af alle golfturneringer.

- Det her er virkelig blevet en turnering, som man som dansker ser frem til. Man går og glæder sig henover hele sommeren. Men jeg ved ikke, hvor meget jeg kan forvente af mig selv. For jeg har simpelthen ikke meget tid til at fokusere på mit eget spil, siger Thomas Bjørn.

- Jeg er jo rundt til mange turneringer, hvor jeg har en masse samtaler med de spillere, der kan komme i betragtning til holdet i 2018. Nogen siger måske, at der er 25 kandidater, men min liste er altså på op imod 60 spillere. Og den skal jeg snakke med alle sammen. Både se, hvordan det går golfmæssigt, men også mærke, hvordan de er som mennesker, og hvordan de vil passe ind på holdet, siger han.

Men Danmarks mest vindende golfspiller har dog stadig ambitioner i sin egen karriere.

- Jeg er jo efterhånden heldig, hvis jeg kan spille fire uger uden at mærke de store problemer med kroppen. Men jeg vil altid savne fornemmelsen af at vinde. At gå ned af fairway på 18. hul om søndagen med chancen for at vinde, er den fedeste følelse i verden, siger han.