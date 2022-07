En verden til forskel: AaB's cheftræner gør status før premiere

FODBOLD:Smilet er bredt hos AaB's cheftræner forud for søndagens superligapremiere. Lars Friis har svært ved at dæmpe sin begejstring over den trup, han har til rådighed til udekampen mod Viborg FF.

- Konkurrencen er sindssyg hård på næsten alle positioner, og ugens træninger har været helt eminente både hvad kvalitet og intensitet angår.

AaB sluttede foråret med en lang liste af skadede og karantæneramte spillere og havde svært ved at stille en konkurrencedygtig bænk. Men op til den nye sæsonstart blæser der anderledes positive vinde.

- Det er en verden til forskel. Vi har fået tilført nogle rigtig spændende typer, og det gjorde vi tidligt i transfervinduet. Det er rigtig stærkt arbejde af Inge (André Olsen, sportschef i AaB, red.), så for min skyld kan vinduet godt lukke i nu, konstaterer Lars Friis.

Målmand Josip Posavec, forsvarsspiller Lars Kramer og kantspiller Allan Sousa, der er kommet til AaB denne sommer, rækker alle ud efter en startplads i premierekampen. Kun forsvarsspilleren Daniel Granli ser ud til at være definitivt ude af billedet mod Viborg.

- Men Daniel er tilbage på græs, og vi er stille og roligt ved at sluse ham ind i træningen, fortæller Lars Friis.

Andreas Poulsen (tv.) og Daniel Granli har begge et efterslæb i forhold til holdkammeraterne. Foto: Lars Pauli

På listen over tvivlsomme spillere står den nyligt ankomne venstre back, Andreas Poulsen.

- Andreas er ikke klar til at starte en kamp endnu, og om han kommer til at spille en lille rolle på søndag, eller om vi vælger at bygge ham endnu mere op, må vi lige vente og se. Men når han rammer sin topform, så kommer han i den grad til at konkurrere om pladsen som venstre back, konstaterer AaB-træneren.

Angriberen Kasper Høgh var fredag i fuld vigør til AaB's træning, men det var første gang i denne uge, og derfor tøver Lars Friis også med at melde ham klar.

- Kasper har haft lidt hælproblemer, så hvilken rolle han kan få mod Viborg, må vi også lige afvente at se. Vi skal i hvert fald være opmærksom på ham.

AaB løber ind på Energi Viborg Arena søndag klokken 14.