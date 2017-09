Forløsende AaB-sejr

FODBOLD: I ottende forsøg lykkedes det mandag aften AaB at vinde et opgør i Alka Superligaen. Hjemme på Aalborg Portland Park vandt Morten Wieghorsts udvalgte fortjent 2-1 over Silkeborg.

Resultatet sender AaB væk fra sidstepladsen og fire pladser frem til en 10. plads. Der er fire point op til FC København på den sjette og sidste slutspilsplads.

Foto: Henrik Louis

Der var ellers ikke meget i de første 43 minutter, der indikerede, at det skulle blive AaB’s aften. Hjemmeholdet var meget på bolden men spillede ualmindeligt langsomt og idéforladt.

Første ophidsende aktion kom i det 44. minut, da et hjørnespark blev presset videre af Pavol Safranko til Jakob Blåbjerg, der ved bagerste stolpe kunne bringe AaB på 1-0.

Men bolden var dårligt givet op, før Silkeborgs Jens Martin Gammelby udnyttede en løs chance til at udligne til 1-1.

Foto: Henrik Louis

AaB mistede allerede i første halvleg en skadet Kasper Risgård, der blev erstattet af Rasmus Thellufsen, og i pausen måtte en bleg og småskadet Magnus Christensen lade sig udskifte med Robert Kakeeto.

Aalborgenserne kom ud til anden halvleg med langt større gejst og tempo i spillet til glæde for de 4808 tilskuere. Det udløste fortjent 2-1-scoringen i det 51. minut. Rasmus Thellufsen stak bolden i dybden til Jannik Pohl, der lavede et træk udenom målmand Thomas Nørgaard og blev fældet til et korrekt straffe. Det omsatte Pohl selv ved at lægge bolden modsat af keeperen.

Foto: Henrik Louis

Efterfølgende var Jannik Pohl involveret i flere gode angreb, som burde have udløst 3-1-målet. Først valgte han at spille bolden, hvor han skulle have skudt, og efterfølgende gik han solo i stedet for at spille en helt fri Pavol Safranko på midten.

Rasmus Thellusen, der gjorde et flot indhop, burde også være kommet på tavlen, en han overplacerede sin afslutning på en mulighed, han selv skabte med et dybdeløb og et skarpt træk ind i banen.

Silkeborg forsøgte at jagte udligningen med nogle højde bolde, men AaB forsvarede de tre point hjem.

Foto: Henrik Louis