Endelig: Efter tre nederlag fik Hobro en sejr

FODBOLD:Et glimrende angribermål fra Mads Hvilsom var nok til tre point, da Hobro torsdag aften gæstede FC Helsingør.

Det endte nemlig med en sejr på 1-0, og dermed fik Hobro brudt en skidt stime på tre nederlag i streg og holder stadig fast i holdene i top-seks, hvor man nu er lige med netop Helsingør på sjettepladsen.

Første halvleg bød på mange gode muligheder i begge ender. Allerede efter et minut ar det ved at gå galt for hobroenserne, da Mccowatt kom igennem på et lidt kikset indgreb af Jesper Bøge, men Adrian Kappenberger fik reddet til hjørne.

Det hjørnespark gik målmanden så selv helt fejl af, men Hobro fik clearet bolden.

To minutter senere var det så Hobro, der var tæt på, da Christian Cappis lagde en perfekt bold til Edgar Babayan. Han blev tacklet tæt under mål og bolden endte hos Mathias Haarup, der dog skød forbi mål.

Efter et kvarters spil var Hobro tæt på igen, da Amel Mujanic lagde en perfekt bold ud til Mathias Haarup. Han blev tacklet, men Edgar Babayan kunne følge op på en stor chance, der dog blev reddet til hjørnespark.

Hobro havde flere gode tilbud, og efter en halv time gav det endelig resultat. Edgar Babayan lagde et perfekt indlæg helt ind til det lille felt, og her dukkede Mads Hvilsom op og prikkede bolden i nettet.

Fem minutter senere var Hvilsom tæt på igen på et frisparksindlæg fra Babayan, men denne gang måtte han se sin afslutning blokeret.

Hjemmeholdet startede aggressivt ud efter pausen, og efter 51 minutter måtte Kappenberger igen diske op med en god redning på et hårdt skud fra Mccowatt.

Et par minutter senere fremtvang hjemmeholdet igen en god redning fra Kappenberger, men så begynde Hobro at komme bedre med i kampen.

Og efter en times spil fik Alexander Baun en god chance på en pasning fra Edgar Babayan på en kontra. Han helkiksede dog afslutningen.

Efter 64 minutter havde Hobro et godt langt angreb, der til sidste nedte med et skudforsøg fra Christian Cappis, som blev halvklaret, og på opfølgningen var den indskiftede Jonas Brix-Damborg desværre offside.

Mod slutningen af kampen kunne Hobro have gjort det til 2-0 på en omstilling, men Mikkel M. Pedersen sjuskede i den grad med den afgørende aflevering.

Igen i overtiden fik Hobro en stor chance på en omstilling, da Edgar Babayan kom alene igennem, men den erfarne Kevin Stuhr Ellegaard leverede en stor redning.