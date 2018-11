Endelig en triumf for nordjysk racerkører

MOTORSPORT: Verdensmestrene i langdistancekørsel (World Endurance Championship) fra 2016 kan endelig igen juble over en stor triumf. Nordjyske Marco Sørensen vandt søndag sekstimers-løbet i Shanghai sammen med makkeren Nicki Thiim.

Duoen satte kursen ved allerede at være hurtigst i kvalifikationen, og den stil holdt de på den regnvåde kinesiske bane. Efter seks timer kunne Marco Sørensen køre parrets Aston Martin først over stregen GT-Pro-klassen.

Det er mere end et år siden, at Sørensen og Thiim sidst vandt et løb sammen. Det var i Mexico i september 2017.

I det samlede WEC-regnskab for denne sæson har Marco Sørensen og Nicki Thiim stadig et stykke op til toppen. De indtager femtepladsen, mens landsmanden Michael Christensen, der kører sammen med franskmanden Kevin Estre, fører.

Næste løb i VM-serien er først til marts i Sebring, USA. Siden føler et løb på Spa i april, inden finalen ved Le Mans til juni.