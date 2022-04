Endelig fandt Aalborg Pirates hårdheden frem - og profil er vild med det

Aalborg Pirates lagde energiforladt fra start i tirsdag aftens 3. DM-finale mod Rungsted Seier Capital, men holdet fandt i den grad intensiteten og det gode spil frem de sidste 50 minutter af opgøret.

Tacklingerne og hårdheden var en mangelfaktor den første halvdel af 1. periode og faktisk også de første to kampe i serien, men efter en hård tackling fra Aalborgs Lasse Bo Knudsen var det som om, at hele holdet fulgte efter vicekaptajnen.

- Vi har snakket om det fra starten af, men jeg ved ikke, hvorfor det egentlig først kom nu, men det var som om, at der lige blev tændt en eller anden ild derinde - på begge hold faktisk, og så blev det en lidt mere fysisk kamp, lyder det fra Lasse Bo Knudsen om den fysik, holdet fandt frem i første periode.

- Vi fik ikke så god en start på kampen, men det var dejligt, at vi fik tændt op under ilden, og det gjorde vi først og fremmest med spillet, og så kom alt det fysiske, da de blev lidt mere frustrerede.

Lasse Bo Knudsen var involveret i flere af de mange infights, der var i løbet af den hårdspillede finalekamp Foto: Henrik Bo

Der var mange hårde tacklinger, der efterfølgende resulterede i flere reelle slåskampe på isen i løbet af kampen, og det er noget Lasse Bo Knudsen har set frem til.

- Jeg kan godt lide det. Det er sådan, det er nu. Man kan være venner efter de syv kampe, men man må give stålet nu. De hårde tacklinger kan frustrere, men det er sådan, det er, når der er finale, siger han efter kampen.

Aalborg Pirates-profilen var glad for sejren, og det betyder intet for ham, at det blev en ydmygelse på 8-1, men skarpheden har været en mangelfaktor tidligere, og han var glad for, at holdet fandt den frem tirsdag aften.

- Vi havde den skarphed, vi manglede i sidste kamp, samtidig med at vi kom derind, hvor det gjorde ondt på dem, og det gavnede os. Vi ved, hvor målet står nu, og det gør vi forhåbentlig også i de næste kampe.

- Der står 2-1 i serien nu, og det er dét, der er vigtigt. Det havde været lige så vigtigt med en 1-0-sejr i dag (tirsdag, red.), siger Lasse Bo Knudsen.

Kampfakta 3. DM-finale, ishockey Aalborg Pirates - Rungsted Seier Capital 8-1 Periodecifre: 2-1, 5-0, 1-0 Mål: 0-1 Branden Gracel (1.46), 1-1 Thomas Spelling (14.36), 2-1 Pierre-Olivier Morin (15.54), 3-1 Mikkel Højbjerg (23.03), 4-1 Johan Skinnars (29.41), 5-1 Tobias Ladehoff (34.56), 6-1 Patrick Bjorkstrand (35.52), 7-1 Nikolaj Carstensen (38.02), 8-1 Dylan Steman (45.17). Udvisningsminutter: Aalborg 14. Rungsted 16 Tilskuere: 4313 VIS MERE

Aalborg Pirates vandt for anden gang på hjemmebane i serien, de nu fører med 2-1 - der spilles bedst af syv. De tabte søndag i Rungsted, og måske bliver det afgørende, at Aalborg vandt grundspillet, og dermed har den ekstra hjemmebanekamp.

- Energien var dejlig inde i hallen i dag, og det bringer det hele med - det var skønt. Jeg håber, at hjemmebanefordelen kan hjælpe os, men jeg håber også, at vi kan afgøre finaleserien inden, slutter Lasse Bo Knudsen.

Aalborg Pirates tager til Rungsted igen fredag, hvor 4. DM-finale spilles. Piraterne har dermed muligheden for at sikre sig matchbolden, før næste hjemmekamp, der spilles søndag 15.00 i Sparekassen Danmark Isarena.

Aalborg Pirates 3. DM-finale