Endelig i mål: Sportsmekka friskes op for millioner

HOBRO:Ledelsen og bestyrelsen i Hobro Idrætscenter fryder sig over at være i mål. En ti år gammel drøm om at renovere byens travle sportsmekka kan endelig realiseres.

Finansieringen er på plads, og håndværkerne går i gang 1. april.

- Det er som om, vi har løbet et maraton og nu er i mål. Det er en kæmpe forløsning! Det nye idrætscenter bliver et fyrtårn for hele Hobro.

- Men det trænger også til det, for det ser træt ud, siger Johnny Wulff Andersen, centerchef i Hobro Idrætscenter.

Takket være rundhåndede ekstra bidrag fra Mariagerfjord Kommune og Sparekassen Danmark Fonden Hobro er finansieringen af det 42 millioner kroner dyre projekt kommet i hus.

Hobro Idrætscenter fremstår bastant med små "glughuller" ud mod Amerikavej. Det skal et nybyggeri vende op og ned på. Foto: Martin Damgård

Taknemmelig

Johnny Wulff Andersen er taknemmelig på husets og brugernes vegne - og sikker på, at det også har betydning for bosætningen, at idrætsfaciliteterne i Hobro får et løft.

- I dag fremstår huset bastant med små glughuller ud mod Amerikavej og en dagplejehus, der ser lukket ud. Vi skal have det åbnet op og skabt lys.

- Vi bygger et helt nyt bevægelseshus i to etager på 1000 kvm. Det bliver med glasfacade, så man kan se, der er aktivitet, fortæller Johnny Wulff Andersen.

Rent praktisk går håndværkerne 1. april i gang med at indrette nyt dagplejehus i rød hal. Imens de arbejder, får dagplejen husly i Danhostel, der er nabo til idrætscentret på Amerikavej.

Når det nye dagplejehus er klar, skal det gamle rives ned, og byggeriet af bevægelseshuset i to etager kan begynde at tage form.

På gangen i Hobro Idrætscenter hænger der plancher, der fortæller om den forestående ansigtsløftning. Den ældste del af Hobro Idrætscenter er fra 1967, svømmehallen blev bygget 1979-81. Foto: Martin Damgård

Sauna bliver unisex

Ombygningen af centret betyder, at svømmerne må vinke farvel til de to saunaer til hhv. herrer og damer. De sløjfes og afløses en ny fælles sauna, der får vinduer ud mod svømmehallen.

De gamle saunaer inddrages til omklædningsrum, der friskes op med nye brusefaciliteter. Der bliver også sat skabe op, som kan låses af.

- E-sporten, som de dyrker i foreningen Hobro Vikings, vil vi gerne gøre mere synlig. Den flytter ind i mødelokale 1 og 2, i tilknytning til cafeen, fortæller Johnny Wulff Andersen.

Spændende, men svært

Poul Søndberg, formand for Sparekassen Danmark Fonden Hobro, har en fortid som centerchef i Hobro Idrætscenter. Han kan bekræfte, at ønsket om renovering er af ældre dato.

- Det er spændende og også svært, for det trænger alle vegne. Hvor skal man tage fat! Da vi i min tid fik ideen at lave multisal, havde vi tre vægge. Men jeg synes, planen ser rigtig god ud, siger Poul Søndberg.

Det eneste, man ikke rører ved under den forestående renovering, er hallen og svømmehallen. Alt andet kommer man ind over, fortæller Henrik Bøker og Johnny Wulff Andersen.

Her skal Hobro Idrætscenters nye bevægelseshus i to etager bygges. Alle interesserede er velkommen til et møde tirsdag 28. marts klokken 18, hvor der vil blive vist film og fortalt om tankerne bag byggeriet. Foto: Martin Damgård

Telt sættes op

Centerchefen roser brugerne af Hobro Idrætscenter for at være "sindssygt gode" til at bakke op og udvise forståelse for, at det kan blive lidt bøvlet undervejs.

- Vi stiller et telt op til ekstra træningsfaciliteter, hvis de skulle føle, at de mister noget i processen. Det er vores måde at række ud på, understreger Johnny Wulff Andersen.

Omklædningsrummene trænger til en kærlig hånd. Foto: Martin Damgård

Karl Jensen vandt licitation

Det var det lokale murer- og entreprenørfirma Karl Jensen A/S fra Hobro, som gav billigste bud, da Hobro Idrætscenter sidste år indbød fem firmaer til licitation over "etape 1" af ombygningen.

Resultatet var dog noget over budget, og derfor måtte centerledelsen ud i en ny runde, hvor den bad sponsorerne om ekstra hjælp. Sparekassefonden gav tre millioner kroner i første runde og to i anden.

Hvis alt går efter planen, står det nye bevægelseshus klar ved årsskiftet, 31. december 2023. Samme dag er der champagnemaraton. Så hvis resultatet er noget at skåle for, kan man gøre det i bobler.

De drømme, som ikke kunne opfyldes i første etape, for eksempel et 50 meter bassin, kan måske komme med i en fremtidig etape to. Men det har lange udsigter.