Endelig: Sandra Toft var den store forskel

Danmark havde ikke meget mere at spille for ved EM i kvindehåndbold, men efter en skuffende turnering fik holdet alligevel rejst sig og vandt den afsluttende kamp med 24-23 over Montenegro.

NORDJYSKEs håndboldekspert Anders Thomsen så flere positive oplevelser i sejren.

– Jeg synes, det er flot, at Danmark rejser sig som hold i en svær kulisse og mod en svær modstander og slutter mellemrunden positivt. Sandrea Toft var den helt store faktor, men mange spillere bød godt ind, lyder det fra Anders Thomsen.

Danmarks toptre 1. Anne Mette Hansen 6 Bagspilleren spillede med stor kynisme og havde den power, der var nødvendig. Og i en periode i anden halvleg scorede hun de mål, der skulle til for, at Danmark kunne holde forspringet. Hun var virkelig helt i topklasse. 2. Sandra Toft 5 Målvogteren rejste sig flot efter en turnering, hvor hun generelt har været rigtig meget i modvind. Hun fik virkelig oprejsning. 3. Fie Woller 5 Fløjspilleren scorede ikke på alle chancer, men det var tæt på, og hun var virkelig vigtig i anden halvleg. Hun scorede mål på de afgørende tidspunkter, når Danmark nærmest var tunget helt ud på den sidste aflevering. Vis mere mindre expand_more expand_less

Med sejren slutter Danmark mellemrunden med fire point.

Kom igen Line Haugsted 2 Det var helt tydeligt, at hun var kommanderet frem i defensiven, og hun fik det svært. Hun blev overspillet adskillige gange i defensiven og løste simpelthen ikke den opgave, hun havde fået udstukket. Vis mere mindre expand_more expand_less