Endnu en AaB'er på landsholdet: Coronakaos fortsætter

FODBOLD:Onsdagens landskamp mellem Danmark og Sverige har længe været ramt af coronakaos, men tirsdag blev det endnu mere kaotisk, da den danske landsholdslæge kunne konstatere, at både Robert Skov og en behandler er test positiv med covid-19.

Og derfor er de sammen med en række øvrige spillere og ledere på landsholdet sat i selvisolation.

Det giver igen plads til en række nye spillere til landsholdet, nu er ramt i alt 17 afbud på grund af corona.

Tirsdag trænede AaB som forberedelse op til onsdagens pokalkamp mod AB, og her var Jakob Ahlmann med, men netop som spillerne var gået i gang med at træne dødbolde, blev Jakob Ahlmann i al hast hevet indenfor og sendt af sted mod landsholdslejren - med et stop omkring Horsens først.

Dermed mangler AaB nu hele seks spillere inden onsdagens pokalkamp. I forvejen var Lucas Andersen udtaget til det danske landshold, Lukas Klitten til U21-landsholdet, Jacob Rinne og Oscar Hiljemark på det svenske landshold og Iver Fossum til det norske landshold.

AaB spiller onsdag klokken 17 mod AB på Gladsaxe Stadion.