Endnu en Aalborg Håndbold-profil melder klar til europæisk tur

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold skal onsdag igen i aktion i Champions League, når de drager til Norge for at møde Elverum, der på nuværende tidspunkt ligger på en femteplads i gruppen med otte point.

Efter en længere periode, hvor flere profiler på skift har siddet ude med skader, har aalborgenserne stille og roligt fundet vejen tilbage mod et fuldt besat holdkort. Mod nordmændene vender det største navn tilbage.

Den islandske storspiller Aron Palmarsson er nemlig tilbage for Aalborg Håndbold, efter han måtte udgå af kampen mod Ribe-Esbjerg 20. november på grund af et sammenstød med en modspiller.

- Aron har trænet med de sidste par dage, og han er klar igen. Den eneste, der nu lader vente på sig, er Jesper Nielsen, som ikke kommer med til Norge. Jeg regner dog med, at han bliver klar i løbet af ugen, fortæller cheftræner Stefan Madsen.

Nordjyderne har før tørnet sammen med norske Elverum, da de to klubber mødtes i 2019/2020 sæsonen også i Champions League. Her vandt Aalborg med 10 mål på udebane og med to mål på hjemmebane.

Alligevel tager cheftræneren ikke let på opgaven i årets sidste europæiske kamp, da det blandt andet også er to vigtige point, som er på spil for aalborgenserne, der ligger på en nuværende tredjeplads i gruppen med ét enkelt point op til Kiel på anden pladsen.

- Elverum er en spændende klub, der har høstet sig en del erfaring i Europa, og vi ved, at de har styrken til at gøre det svært for mange hold, så vi har meget respekt for dem. Det bliver en interessant kamp, som jeg glæder mig til, forklarer Stefan Madsen, der også erkender vigtigheden af opgøret.

- Vores mål er at sikre, at vi kommer så langt så muligt, så det er klart, at en sejr onsdag vil give et rigtig godt rygstød, konstaterer han.

Kampen mod nordmændene bliver den niende kamp for nordjyderne på mindre end én måned, men Aalborg-træneren er alligevel godt tilfreds med holdets fysik.

- Det har været et aktivitetsrigt efterår, må vi sige, men der er ingen spillere, som er ramt på ressourcerne, og vi er mere end klar, fastslår Stefan Madsen.

Onsdagens kamp i Norge fløjtes i gang 18.45.