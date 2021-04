Endnu en Aalborg Pirates-profil er blevet sendt i skammekrogen: - Andre må træde i karakter

ISHOCKEY:Aalborg Pirates har fået en dårlig optakt til tirsdagens sjette DM-finale mod Rungsted Seier Capital.

Kampen bliver nemlig uden Pierre-Olivier Morin. Tirsdag formiddag meddelte Udvalget for Spillersikkerhed under Danmarks Ishockey Union, at den canadiske center har fået en spilledags karantæne for en crosschecking-forseelse begået mod Rungsted-målmand Cristopher Nihlstorp i femte finalekamp i Hørsholm i fredags.

- Det er blevet dømt, og det må vi jo tage til efterretning. Vi ved godt, at de ser de her checking to the head igennem, men om den skal give karantæne, må vi lade andre bedømme, lyder reaktionen fra Aalborg Pirates' sportschef og assisterende træner, Ronny Larsen.

Aalborg Pirates fik meddelelsen om Pierre-Olivier Morins karantæne mandag, og det er tredje gang i finaleserien, at nordjyderne bliver ramt af en karantæne. Først måtte kaptajn Julian Jakobsen afsone en spilledags karantæne, og siden fik Josh MacDonald fire karantænedage. Han er derfor også ude af tirsdagens kamp samt af en eventuel syvende og afgørende kamp på fredag. Dertil kommer, at Tobias Ladehoff er ude med en skade.

- Nogle andre må tage ansvar og steppe op. Der er nogle af vores spillere, der godt kan spille bedre, end de har gjort indtil videre i den her finaleserie, og vi håber selvfølgelig, at de træder i karakter nu.

- Vi tror stadig på, at vi kan vinde i aften og fremtvinge en syvende kamp, for vi har et hold med mange gode hockeyspillere, men de skal være klar til at yde det nødvendige, for det bliver helt sikkert en hård aften, siger Ronny Larsen.