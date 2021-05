Endnu en Bergholt bliver en del af Mors-Thy

HÅNDBOLD:Det har ikke været nogen hemmelighed, at Mors-Thy's stregspiller Emil Bergholt smutter tilbage til Skjern Håndbold, når denne sæson er færdigspillet.

Men knap er den ene Bergholt-bror ude af døren, før den næste Bergholt-bror bliver indlemmet i førsteholdstruppen.

Den 20-årige venstre fløj Viktor Bergholt bliver nemlig en fast del af holdet næste sæson. Kontrakten løber til sommeren 2022.

- Vi er glade for, at Viktor Bergholt er på plads i Mors-Thy Håndbold. Der bliver gjort et solidt stykke arbejde med talentudvikling i moderklubberne, og derfor er det altid ekstra dejligt, når vi kan rekruttere fra egen ungdomsafdeling.

- Viktor er en spændende spiller, som kommer til at danne makkerskab med Bjarke Christensen på venstre fløj, og vi har allerede set prøver på hans kunnen i de sidste to kampe i kvalifikationsspillet, hvor det bestemt så lovende ud, siger adm. direktør i Mors-Thy Håndbold, HP Madsen.

Viktor Bergholt er ligeledes glad for at blive den næste Bergholt i Mors-Thy-truppen.

- Det startede faktisk med, at Emil jokede med, om jeg ikke skulle med til Mors, da han skulle starte heroppe - og to år senere står jeg med en ligakontrakt i Mors-Thy Håndbold. Det er gået stærkt, og det er også kommet lidt bag på mig, for jeg var ikke en af de bedste på HF Mors’ U19-hold, da jeg startede. Men det gode træningsmiljø, opbakning og tillid har udviklet mig, givet mig mod på mere og motiveret mig til at yde endnu mere, siger Viktor Bergholt.

Viktor Bergholt har indtil videre spillet to officielle kampe for Mors-Thy Håndbold.