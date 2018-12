Endnu en canadier påmønstrer piratskibet

For anden gang på tre uger byder Aalborg Pirates velkommen til et nyt canadisk besætningsmedlem. Den nordjyske ishockey-klub har lavet en aftale med 26-årige Kelin Ainsworth, der løber for resten af sæsonen.

- Med afgangen af Jack Walker har vi behov for yderigere offensive kræfter til holdet. Med det tætte program i den igangværende Metalliga, samt det forstående Metal Final4, bliver der trukket stort på enkelte kæder. Vi skal og vil spille med stor bredde, og i den forbindelse finder vi det nødvendigt at forstærke truppen, fortæller Aalborg Pirates-sportschef, Ronny Larsen, i en pressemeddelelse.

Ainsworth kommer til klubben fra engelske Coventry Blaze, som huserer i den britiske EIHL-liga, men har en fortid i ungarnsk hockey, hvor han i sidste sæson blev ligatopscorer.

Canadian Kelin Ainsworth is leaving Coventry Blaze to sign for a Danish team https://t.co/8Ij0NbqElq pic.twitter.com/3WbCqBEDl3 — BBC Cov Warks (@BBCCovWarks) 4. december 2018

Cheftræner Jason Morgan beskriver sin nye offensive spiller som en forstærkning, der skal give piraterne endnu flere kort på hånden oppe foran.

– Keith Ainsworth er en spændende spiller, som spiller med stor passion. Han har lederegenskaber og vil tilføre os stor bredde i offensiven, siger Pirates-cheftræneren i pressemeddelelsen.

Canadieren kan både spille wing og center og har tidligere imponeret Morgan i den ungarnske ERSTE Liga.

– Jeg havde chancen for at træne imod ham i sidste sæson, hvor han scorede 53 point i 32 kampe samtidig med, at han var kaptajn på sit hold. Så vi er begejstrede over at føje Kelin til vores opstilling, siger Jason Morgan.

Klubben fortæller, at alt papirnusseri er på plads, og derfor er canadiske Kelin Ainsworth klar til at trække i Pirates-trøjen.