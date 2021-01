Endnu en forlængelse i Jammerbugt FC

FODBOLD:Jammerbugt FC har forlænget samarbejdet med højre back Michael Stokbro, der således gør klar til sit femte år i klubben, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Den 24-årige Jammerbugt FC-spiller kæmpede sig efter en længere skadeperiode tilbage ind på divisionsholdet i det forgangne efterår.

- Jeg er utrolig glad for at være i Jammerbugt FC. Både træningsmiljøet og kulturen i klubben passer mig rigtig godt. Det har gjort det nemt for mig at skrive under på en forlængelse. Jeg trives rigtig godt i truppen og føler, jeg udvikler mig positivt i Jammerbugt FC, forklarer Michael Stokbro, der har i sinde at møde til forårets sæsonstart i superform.

- Lige nu venter en hård opstart med nogle forhåbentlig rigtig gode træningskampe. Med det arbejde, der venter, skal vi gerne stå helt skarpt til første turneringskamp, så vi får en god start på det nye år. Det er fokus lige nu og her, lyder det fra højrebacken, mens cheftræner Bo Zinck glæder sig over fortsat at kunne regne med Michael Stokbro.

- Stokbro er virkelig en motor ude på den højre back og kant. Han har et fysisk overskud, en vilje og en dedikation, som er helt uovertruffen, og som jeg sjældent har oplevet i andre sammenhænge. Michael er en fantastisk fyr og han betyder rigtig meget for os, siger Bo Zinck og tilføjer.

- Derudover udvikler han sig hele tiden og bliver bedre og bedre kontinuerligt. Michael er stadig ung og har mange år tilbage i sig, og at han er kommet over sit on/off skadeshelvede er fantastisk. Han har i efteråret været en stor gevinst for os og har været en stor del af vores succes. Det bliver han også fremover. I det hele taget er Michael på alle måde en spiller, vi elsker her i klubben. Hårdtarbejdende, ydmyg, imødekommende, og når vi træner, er han der altid fuldt ud. Han har høj kvalitet i sin fodbold og dedikationen er bare stor. Det er virkelig en fornøjelse, at Michael fortsætter, siger Bo Zinck.

Jammerbugt FC og Michael Stokbro har forlænget samarbejdet frem til udgangen af 2021.