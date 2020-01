Endnu en forsvarsspiller væk: Putros stopper i Hobro

FODBOLD:Da Hobro i mandags mødte ind til den første træning efter juleferien, var det stadig med uforrettet sag omkring forsvarsspilleren Frans Dhia-Putros.

Fredag kom det så frem, at forsvarsspilleren ikke forlænger sin aftale med Hobro, og dermed er han den anden forsvarsspiller, der forlader klubben på kort tid, efter Malmø FF annullerede lejeaftalen med Anel Ahmedhodzic.

- Vi har forhandlet med Frans om en ny aftale i et stykke tid, men vi må konstatere, at vi ikke kan få enderne til at mødes, og derfor skilles vores veje nu. Frans er en dygtig forsvarsspiller, og vi har været rigtig glade for at have ham i Hobro IK. Selvom han har haft lidt skadesproblemer i 2019, så formåede han komme tilbage og slutte efteråret rigtig flot af. Vi takker Frans for indsatsen i Hobro IK og ønsker ham held og lykke i fremtiden, siger sportschef Jens Hammer Sørensen i en pressemeddelelse.

Frans Dhia-Putros blev noteret for i alt 43 kampe og et mål i Hobro-trøjen.