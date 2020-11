Endnu en gigant venter Aalborg Håndbold: - Vi skal vise, at vi er tættere på de bedste

HÅNDBOLD:Sæsonens første fire kampe i Champions League gav ligeså mange sejre for Aalborg Håndbold, men siden har et par store nederlag til THW Kiel og Barcelona åbenbaret, at de danske mestre fortsat har et godt stykke op til de allerbedste hold i Europa.

Onsdag aften venter der så endnu en stor mundfuld, når en anden af Europas giganter, ungarske Veszprem, kommer på besøg i Jutlander Bank Arena.

- Det er endnu en mastodont, men vi vil gøre alt for at vise, at vi er tættere på de bedste hold, end det har set ud til mod Kiel og Barca, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen, der dog har stor respekt for onsdagens modstandere.

- Efter at vi havde mødt Barca, sagde jeg, at jeg anså dem for at være det stærkeste hold i Europa, men Veszprem er nok det hold, der er tættest på at kunne presse dem, siger Stefan Madsen.

Veszprem-truppen tæller blandt andre de to danskere Rasmus Lauge og Nikolaj Markussen, men ungarerne kommer dog til Aalborg i en decimeret udgave, idet hverken målmand Rodrigo Corrales, playmaker Mate Lekai, højreback Jorge Maqueda eller højrefløj Daniil Shishkarev ventes spilleklar.

- Man skal bare huske, at Veszprem har så frygtindgydende en trup, at de stadig kan stille med 16 rigtig dygtige spillere. Maqueda er ude på højre back, men så kan de bare spille med Kent Robin Tønnesen og Omar Yahia i stedet. Det er et hold med en vanvittig fysik, men vi kommer selvfølgelig til at gøre alt for at udfordre dem på alle mulige måder, siger Stefan Madsen.

Hos Aalborg Håndbold er bagspilleren Andreas Holst tvivlsom på grund af rygproblemer, mens langtidsskadede Sebastian Henneberg med sikkerhed er ude. Der er kampstart klokken 18.45.