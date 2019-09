Endnu en islænding på vej væk fra Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold skal på jagt efter en ny playmaker. Islændingen Janus Smarason har lavet en forhåndsaftale med bundesligaklubben Frisch Auf Göppingen, hvor han tiltræder, når hans aftale i Aalborg udløber i sommeren 2020.

24-årige Janus Smarason kom til klubben i januar 2017, og han har altså sidenhen været med til at vinde to DM-titler og et pokaltrofæ med aalborgenserne.

- Jeg ser frem til at få chancen for at prøve mig af i den stærke tyske liga. Jeg er dog stadig topmotiveret og vil give alt i denne sæson i jagten på nye titler til Aalborg Håndbold og de mange fantastiske fans, siger Janus Smarason til klubbens hjemmeside.

Smarason følger dermed i fodsporene på landsmanden Omar Ingi Magnusson, der også rykker til Bundesligaen efter sæsonen. Han skifter til SC Magdeburg.