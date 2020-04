Endnu en kontraktforlængelse i Vendsyssel Håndbold

HÅNDBOLD:Der var ikke mange, der jublede, da håndboldsæsonen blev afsluttet før tid på grund af den iganværende pandemi.

Men et af de steder, hvor man i hvert fald kunne trække en smule på smilebåndet, var i Vendsyssel Håndbold, der med den tidligere sæsonafslutning endegyldigt sikrede sig den oprykning til landets bedste række, som klubben havde ligget til igennem hele sæsonen.

Og holdet er godt i gang med at sammensætte truppen til den kommende sæson.

Senest er kontrakten med playmaker Christina Pedersen blevet forlænget med yderligere to år, så den nu løber frem til sommeren 2023.

- Christina har udviklet sig kolossalt i sin tid hos os, både som håndboldspiller og menneske. Hun er en ener og besidder et enormt vinderinstinkt, og da muligheden for at lave en længerevarende forlængelse opstod, har vi ikke tøvet hermed. Nu skal vi så i fællesskab tage skridtet op på den øverste hylde, og jeg er sikker på at Christina kommer til at tage Ligaen med storm, simpelthen fordi hun kan, hun vil og hun tør, siger træner Kent Ballegaard i en pressemeddelelse.

- Vi har et fantastisk hold og et sammenhold mange andre ikke har. Vi har et rigtig godt setup i klubben og omkring holdet, hvilket jeg værdsætter højt. Det er fedt at være en del af en klub hvor spillere, trænere, bestyrelse, sponsorer, frivillige og fans alle er der for at nå et fælles mål. Jeg er sikker på at Vendsyssel er et godt sted for min fremtidige udvikling, siger Christina Pedersen.