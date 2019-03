Endnu en profil siger farvel: Bagspiller forlader EH Aalborg

HÅNDBOLD: Hvis EH Aalborg overlever i HTH Ligaen i denne sæson, bliver det som udgangspunkt et noget decimeret hold, der skal forsøge at gentage kunststykket i næste sæson.

For et par måneder siden meddelte HTH Ligaens topscorer Laura Damgaard, at hun forlader EH Aalborg til fordel for Viborg HK efter sæsonen. Og fredag oplyser den nordjyske klub på sin facebook-side, at også bagspilleren Julie Jensen siger farvel. Hun forsætter karrieren i Herning-Ikast.

Julie Jensen har i denne sæson lavet 107 mål, hvilket er nok til en niendeplads på topscorerlisten.

- Julie har været med fra klubbens begyndelse som ungdomsspiller, og med denne nyhed mister vi ikke kun en fantastisk spiller, men en personlighed med klubbens DNA i blodet, skriver EH Aalborg.

Julie Jensen lægger ikke skjul på, at hun forlader Aalborg med vemod.

- Min tid i EH Aalborg har været helt fantastisk. Jeg ser klubben som min klub, da jeg har haft mine ungdomsår her, været med til at rykke op og nu bidraget i klubbens allerførste sæson i HTH Ligaen. Derfor er det også vemodigt, at jeg ikke længere skal være en del af klubben og folkene på og uden for banen. EH Aalborg vil altid betyde noget specielt for mig, og jeg vil gøre alt for, at vi klarer frisag i det kommende kvalifikationsspil, siger hun.