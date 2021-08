Endnu en sejr til Thisted-kvinder - topscoreren fik hul på bylden

FODBOLD:Det lykkedes søndag for anden weekend i træk FC Thy-Thisted Q at hente fuld pointhøst i Kvindeligaen. De var på besøg hos FC Nordsjælland på Right To Dream Park i Farum og vandt 3-1.

Men en 1-0-sejr i bagagen fra det seneste opgør hjemme mod AGF, gik FC Thy-Thisted Q ind til kampen med selvtillid. Det viste sig allerede hurtigt, da de bragte sig foran med 1-0 på et mål af forrige kamps matchvinder Beate Marcussen, der sendte bolden i mål efter et hjørnespark.

Små 10 minutter senere kunne thyboerne endnu en gang juble, da det denne gang var Rikke Dybdahl, som scorede sit første mål i sæsonen. Hun modtog en flot aflevering fra Malene Sørensen dybt i feltet og bragte FC Thy-Thisted Q foran 2-0.

Og det sluttede ikke der. Endnu en gang formåede Rikke Dybdahl nemlig at finde netmaskerne og dermed øge føringen til 3-0, som også var stillingen ved pausen.

Dog formåede FC Nordsjælland at reducere til 1-3 10 minutter inde i halvleg, hvilket også blev kampens endelige resultat.

FC Thy/Thisted Q står nu noteret for seks point efter de første tre spillerunder. Næste opgave er på hjemmebane mod Fortuna Hjørring fredag 27. august.