Endnu et overskud i Frederikshavn White Hawks

ISHOCKEY:Elite Nord Frederikshavn A/S, selskabet bag ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks, præsenterede tirsdag aften på selskabets ordinære generalforsamling et overskud, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Årets resultat efter afskrivninger og skat lød på 15.263 kroner og var således selskabets 12 år i træk med overskud.

- De sportslige målsætninger blev ikke indfriet i en sæson præget af covid-19, men for første gang i mange år var den højeste prioritet at få reddet økonomien og sikre klubbens overlevelse. Vi kom i mål takket være stor støtte fra vores sponsorer, erhvervsklubmedlemmer og de forskellige støtteordninger fra staten.

- Klubben glæder sig igen til at spille kampe for publikum og håber, at alle vores frivillige igen vil give en hjælpende hånd til den kommende sæson, som har stor betydning for klubben. Vi ser frem til igen, at vores supportere kan genskabe den fantastisk stemning i Nordjyske Bank Arena, som vi havde, før covid-19 opstod, lyder det i pressemeddelelsen.

Peter Conradsen, Lars Mølgaard, Ole Thue Hansen, Mette Kammer Pedersen, Dennis Conradsen og Henrik Andersen blev alle genvalgt til bestyrelsen. Søren Brogaard har af arbejdsmæssige årsager ønsket at udtræde af bestyrelsen. Den tidligere White Hawks-spiller blev valgt ind i i stedet.