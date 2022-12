Endnu et tophold skøjter nemt forbi White Hawks

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks kan fortsat ikke måle sig med de stærkeste hold i Metal Ligaen. Det står nok engang klart, efter SønderjyskE vandt med 3-1 i Frederikshavn søndag aften.

Det forlænger en sand forbandelse over frederikshavnerne, der endnu ikke har slået et hold fra den nuværende top-fire i den indeværende sæson.

Sønderjyderne var også overbevisende i jagten på de tre point i Frederikshavn. Det var således et godt organiseret mandskab, der var på besøg. De tilspillede sig flere markante angreb og fangede frederikshavnerne på hælene i et par situationer, hvor en løs puck blev opsnappet.

Frederikshavn White Hawks - SønderjyskE 1-3 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 0-2, 0-1, 1-0

Mål: 0-1 Jonas Borring Hansen (03.00), 0-2 Valdemar Ahlberg (18.57), 0-3 Andreas Holzmann (36.59), 1-3 Jonas Jakobsen (58.53)

Udvisninger: Frederikshavn 4, SønderjyskE 2

Tilskuere: 746 VIS MERE

Første mål var således efter en dårlig tilbagelægning i White Hawks' egne rækker.

Uden det store besvær blev pucken opsnappet, så Jonas Borring Hansen nemt bragte gæsterne foran allerede efter tre minutter. Den føring blev udbygget i slutningen af første periode, da SønderjyskE i et meget tålmodigt angreb med muligheder fra alle sider fandt Valdemar Ahlberg helt inde foran Kevin Frydkjær, der stod i Tadeas Galanskys fravær.

Dermed havde Frederikshavn White Hawks lang vej mod point, og der var aldrig helt optræk til et comeback på Skøjtealleen.

Nordjyderne kom bedre med i opgøret i anden periode og lagde et stærkt pres fra første sekund. De enkelte store chancer blev dog ikke omsat til scoringer. Fejlene var heller ikke væk fra cheftræner Pelle Hånbergs mandskab. Kevin Frydkjær måtte således stå i vejen, da Christopher Frederiksen sendte SønderjyskE i et markant angreb et par minutter inde i anden periode.

Det blev til gengæld en afslutning fra distancen, hvor Frydkjær ikke så godt ud, at sønderjyderne udbyggede føringen hos Andreas Holzmann.

Dermed blev det blot en trøst, at Frederikshavn White Hawks gjorde fin figur i tredje periode, og Jonas Jakobsen med få sekunder tilbage reducerede til slutresultatet 1-3, da han satte staven på en puck sendt ind i en sand menneskemængde foran det sønderjyske mål.

Nederlaget er det fjerde i streg for White Hawks, som ligeledes har tabt til Herning Blue Fox, Odense Bulldogs og Esbjerg Energy de seneste uger.