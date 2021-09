Endnu mere modgang i Mors-Thy: - Jeg kommer til at lyde ynkelig

HÅNDBOLD:Skuffelsen var til at tage at føle på hos Mors-Thy Håndbold, efter at det tirsdag aften blev til et 26-27-nederlag i udekampen mod Bjerringbro-Silkeborg.

Mors-Thy udfordrede de forsvarende sølvvindere hele vejen, og Bjarke Christensen troede formentlig, at han havde sikret et point, da han otte sekunder før tid udlignede til 26-26.

I stedet sluttede det dog i et gevaldigt antiklimaks, da den ellers storspillende unge målmand Rasmus Henriksen fumlede et frikastforsøg fra Jacob Lassen i eget net i kampens allersidste sekund.

- Måden, vi tabte den her kamp på, tror man jo ikke kan lade sig gøre. Det sker jo aldrig, som Mors-Thy-træner Niels Agesen konstaterede.

Ærgrelsen blev ikke mindre af, at Mors-Thy i slutfasen også brændte en række helt åbne chancer i den modsatte ende.

- I de sidste seks minutter tæller jeg foruden et brændt straffekast fire 100 procent chancer, så vi skal kigge på os selv og sige, at vi burde have afgjort det. Længere er den ikke.

- Skuffelsen er selvfølgelig stor, for som jeg sagde til drengene før kampen, havde jeg før sæsonen ikke budgetteret med point i Silkeborg, men efter at have set dem spille de første kampe, havde jeg regnet med, at vi skulle have minimum et point her.

- Derfor gør det ondt at tabe på den måde, men er der noget, der ikke skal definere det her hold, er det, at det er synd for os. Vi skal videre, siger Niels Agesen.

Træneren har dog mødt masser af modgang i sine første måneder i spidsen for Mors-Thy. Opstarten blev spoleret af et coronaudbrud og en række skader, og i øjeblikket sidder en lille håndfuld spillere stadig ude med længerevarende skader.

- Jeg kommer til at lyde ynkelig, hvis jeg skal tale om alt det, der har været imod os, men jeg må sige, at det hår, jeg ikke har, vender bagud i øjeblikket med al den modvind, siger Niels Agesen, der tirsdag fik andre dårlige nyheder end et nederlag i Silkeborg at forholde sig til.

I kvalifikationen til en plads i gruppespillet i European League trak Mors-Thy Håndbold landsmændene GOG som modstander, og det kunne ikke have været meget værre.

- GOG er et af de bedste hold, vi kunne risikere at møde, og samtidig er der jo ikke meget europæisk håndbold over det. Vi kommer ikke ud at rejse, og vi kommer ikke til at møde en anden spillestil end den danske. Det var et vers mere til vores lange sang om modgang. Det må gerne snart vende, siger Niels Agesen.