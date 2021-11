Endnu to spillere går ud af svingdøren hos Mors-Thy Håndbold

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold har i de seneste måneder annonceret afgangen af fem spillere til den kommende ligasæson, og onsdag blev det tal til syv.

Fløjspillerne Jacob Mikkel Hansen og Viktor Bergholt, der primært har ageret reserver hos nordvestjyderne, har ifølge en pressemeddelelse valgt at søge væk.

- Nu vil jeg gerne ud og prøve mig selv af et sted, hvor jeg kan få en masse spilletid, og jeg føler mig klar til mere ansvar og flere minutter på banen, udtaler venstrefløjen Viktor Bergholt.

Ligeledes er det jagten på spilletid, som har været udslagsgivende for Jacob Hansen.

- Fællesskabet på holdet og i klubben er helt unikt, og jeg får et kæmpesus i maven, når jeg løber på banen her. Desværre er det ikke blevet til så mange, fordi vi er tre højrefløje. Den situation er den samme i den kommende sæson, og derfor vil jeg gerne prøve kræfter med et sted, som matcher mit niveau, så jeg kan få noget spilletid, lyder det fra Jacob Hansen i en pressemeddelelse.

Erik Toft, Sander Øverjordet, Mads Hoxer, Rasmus Bech og Bjarke Christensen er de øvrige spillere, der forlader Mors-Thy til sommer.

Af nye spillere til den kommende sæson er Mads Thymann, Svend Rughave, Nicolaj Spanggaard, Johan Nilsson og Marcus Norrbrink indtil videre annonceret.