Enevoldsen dobbelt målscorer i Hobro-debuten

FODBOLD:Tidligt onsdag blev Thomas Enevoldsen præsenteret på en lejeaftale i Hobro, der gælder for resten af 2020, og allerede onsdag eftermiddag trak han den hvide udebanetrøje over hovedet, da Hobro spillede pokalkamp i Lyseng. En kamp som endte med en storsejr på 7-0.

Og selvom angriberen ikke har spillet en kamp siden marts, så har han ikke mistet målnæsen. Allerede i første halvleg havde han nettet to gange, da han først perfekt gled ind i et glimrende indlæg fra Jacob Tjørnelund og satte bolden i nettet, og siden udnyttede han på perfekt vis en dybdebold og lobbede den over hjemmeholdets keeper til 3-0.

I mellemtiden havde Don Deedson også meldt sig på scoringstavlen med et flyvende hovedstød til 2-0, og kort før pausefløjtet scorede endnu en debutant, da den svenske fosvarsspiller Hugo Andersson kom godt til vejrs efter et hjørnespark.

I anden halvleg fortsatte Hobro målfesten. Først var det Don Deedson, der hamrede bolden i nettet efter godt forarbejde fra Mathias Haarup, inden Mads Hvilsom scorede en glimrende indersideafslutning efter flot forarbejde.

Imed Louati lukkede festen med et glimrende skud fra kanten af feltet

Dermed fik Hobro bevist, at der er bund i offensiven, efter Enevoldsen er kommet til, og Don Deedson er kommet tilbage fra hjemlandet.