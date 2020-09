Enevoldsen efter nederlag i lokalopgør: Vi skaber for lidt

FODBOLD:Hobro har generelt haft rollen som storebror overfor Vendsyssel FF, når de to hold har mødtes de senere år, men tirsdag aften var det bestemt ikke ufortjent, da Vendsyssel sejrede med hele 3-0 i lokalopgøret på en tåget Nord Energi Arena.

Vendsyssel havde nemlig chancer til flere mål, mens Hobro kun blev farlige på enkelte omstillinger.

Jeg synes både, at det var tilfældet i dag og i den første kamp mod Viborg. Vi slår lange bolde frem i nogle dueller, hvor vi ikke er stærke, og så spiller vi også alt for langsomt. Jeg håber lidt, at vi kan finde noget af spillet fra træningsbanen frem, for der viser vi faktisk, at vi er et godt fodboldhold, siger den nye angriber Thomas Enevoldsen.

- Men man kan også se, at vi bruger mange nye spillere. Og nu får heldigvis snart Babayan og Louati med igen. Det kan gøre en forskel, siger Thomas Enevoldsen.

Også forsvaret havde problemer, erkendte Simon Jakobsen efter kampen.

- Vi tabte til et bedre hold i dag, må vi bare erkende, lyder det fra forsvarsspilleren Simon Jakobsen.

- Jeg synes, at Vendsyssel var bedre end os på alle parametre. Med bold, uden bold i duellerne. Vi sad derinde og snakkede om, at arbejdsindsatsen ikke kunne klandres, men vi får ikke kreeret meget, siger Simon Jakobsen, der måtte se Mikkel Agger slippe bag ham ved scoringen til 1-0.

- Det er så irriterende, og jeg har også snakket med Peter (Sørensen, træner, red.) flere gange. Jeg er en rigtig god forsvarsspiller, når jeg kan forsvare frem i banen, men de, der løb bag mig, skaber ofte problemer, siger han.

Hobro har nu et point efter de første to kampe.