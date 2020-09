Enevoldsen glæder sig til selskab i angrebet

FODBOLD:Thomas Enevoldsen stemplede ind med to scoringer i sin debut for Hobro IK, da IF Lyseng blev nedsablet i pokalturneringen, men siden har hverdagen hurtigt meldt sig.

I Hobros første to turneringskampe i 1. division har lejesvenden fra Orange County ligget alene i angrebet og er ikke kommet til ret mange chancer.

- Vi har været hårdt ramt med skader og karantæner på de offensive pladser, men nu lysner det heldigvis, så jeg glæder mig til, at jeg forhåbentlig snart kan spille min favoritposition som hængende angriber, siger Thomas Enevoldsen.

Til dagens hjemmekamp mod FC Fredericia på DS Arena vender Imed Louati tilbage fra karantæne, og Jacob Tjørnelund er atter blevet spilleklar - efter at han sad ude senest mod Vendsyssel. Det giver Hobro et tiltrængt boost, for den første sejr må meget gerne ryge ind på kontoen nu.

- Vi skulle have vundet premierekampen mod Viborg, og jeg tror stadig ikke, dommeren ved, hvorfor han annullerede det, der burde have været vores sejrsmål. Mod Vendsyssel spillede vi dårligt, men vi var jo heller ikke i nærheden af at stille med det bedste hold, forklarer Thomas Enevoldsen.

Han har selv spillet henholdsvis 90 og 80 minutter i kampene mod Viborg FF og Vendsyssel FF, så hans løbekapacitet fejler ikke noget.

- Men jeg skal også lige lære mine nye holdkammerater at kende og finde ind i holdets måde at spille på, før det bliver rigtig godt, forklarer Enevoldsen.

Hobro må mod Fredericia fortsat se bort fra Edgar Babayan, der afsoner den sidste af tre karantænedage, Christian Cappis, der ikke har sin arbejdstilladelse i orden, samt den skadede duo, Jesper Bøge og Pål Alexander Kirkevold.

- Men det ændrer ikke på, at vi skal blæse til angreb og have den første sejr i sæsonen. Det bliver en meget tæt række, hvor alle slår alle, men det vil lune med tre point nu, siger Thomas Enevoldsen.