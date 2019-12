Enevoldsen har fundet ny klub i USA: Vender tilbage til tidligere klub

FODBOLD:Thomas Enevoldsen har fundet sig en ny klub i den næstbedste amerikanske række, USL.

Den tidligere AaB'er skifter således fra årsskiftet Sacramento Republic ud med Orange County, som han også spillede for i 2018.

- Jeg er meget glad for at komme tilbage til Orange County. Det er dejligt at være hjemme igen. Jeg ser meget frem til den kommende sæson, for jeg synes, at vi har et hold, der kan kæmpe med om mesterskabet, som er mit ultimative mål, siger Thomas Enevoldsen til Orange Countys hjemmeside.

I 2018 scorede Thomas Enevoldsen 20 mål i 34 kampe for Orange County. Siden skiftede han til først Indy Eleven, hvor det blev til 5 mål i 20 kampe, mens han i anden halvdel af 2019 optrådte for Sacramento Republic, hvor det blev til 8 mål i 12 kampe.

- Jeg kunne ikke være mere glad for, at Thomas nu er tilbage i Orange County. Han er en af de bedste spillere, der har spillet i denne liga, og han hjalp ikke kun os med at vinde grundspillet i Western Conference i 2018. Han har også med sine præstationer hjulpet ligaen med at vokse til et andet niveau, siger Braeden Cloutier, der er cheftræner i Orange County.