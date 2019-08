Enevoldsen skifter kub - men bliver i USA

FODBOLD: Den nordjyske fodboldspiller og tidligere danske mester med AaB, Thomas Enevoldsen, skifter endnu engang klub.

I januar skiftede han til Indy Eleven i den amerikanske USL-Liga, men nu vender han tilbage til Californien, som han var så glad for, da han spillede i Orange County.

Thoma Enevoldsen har fået en aftale på plads med Sacramento Republic FC, der er den største klub i USL.

- Jeg tog til Las Vegas sidste søndag for at holde et par dages fri, hvor jeg første gang hører om interessen fra Sacramento. To dage senere er alt på plads, og nu flytter jeg 3000 km vest på, siger han til internetsiden Migogaalborg.

- Det var ikke meningen jeg skulle skifte nu, da jeg har været fast mand i Indy hele sæsonen.Men da jeg hørte om interessen fra den største klub i USL og muligheden for at komme tilbage til Californien var jeg ikke i tvivl, siger han videre til Migogaalborg.