Engelsk storklub var på plads til AaB-kamp for at scoute denne spiller

GISTRUP:Verdensklasse er ikke umiddelbart det ord, der først sættes i forbindelse med en træningskamp mellem AaB og FC Fredericia.

Der var dog en strejf af verdensklasse i forbindelse med årets første AaB-kamp. Ifølge Nordjyskes oplysninger var en af verdens største klubber på plads i Gistrup for at tage et nærmere kig på en specifik AaB-spiller.

Selveste Manchester City havde en repræsentant på plads til fredagens træningskamp for at live-scoute AaB's Theo Sander. Her fik de den unge AaB-keeper præsteret et par fine sikre indgreb, men han måtte også hente bolden ud af nettet en enkelt gang, da Nicklas Røjkjær på flotteste vis sendte et frispark op i det ene målhjørne - uden chance for en Sander-redning.

Der har gennem længere tid været udenlandsk interesse for den 18-årige AaB-keeper, og det har altså udmøntet sig i et besøg fra den engelske mesterklub.

Hvad næste skridt bliver er et godt spørgsmål, men der er øjensynligt konkret interesse for den talentfulde AaB-keeper.