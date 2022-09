Søren Kjeldsen hænger på i Himmerland

GOLF:Den engelske golfspiller Ross McGowan ligger fortsat i spidsen for Made in Himmerland.

Med en anden runde fredag i 65 slag - seks under par - er McGowan alene i front før weekendens to finalerunder.

Lige bag sig har englænderen en duo bestående af landsmanden Richard Mansell og italieneren Francesco Laporta, der begge har brugt et slag mere end den førende McGowan.

Flere af de danske spillere følger også godt med på de velplejede golfbaner udenfor Gatten, hvor Marcus Helligkilde og Søren Kjeldsen indtager en delt fjerdeplads.

25-årige Helligkilde faldt dermed to pladser tilbage, da han torsdag åbnede Made in Denmark med en runde i 63 slag. Fredagens runde i 67 slag betyder, at Helligkilde nu er tre slag fra førstepladsen.

Rasmus Højgaard lå side om side med Helligkilde efter første runde på en delt andenplads, men den 21-årige dansker faldt fredag tilbage til 17.-pladsen, efter at han brugte 70 slag på anden runde.

Højgaard deler 17.-pladsen med blandt andre Jeff Winther - begge danskere har seks slag op til førstepladsen.

Veteranen Thomas Bjørn missede cuttet til finalerunderne, og den 51-årige dansker er dermed færdig i Himmerland. Det samme gjorde Rasmus Højgaards tvillingbror, Nicolai Højgaard.

2014-vinderen i Himmerland, skotten Marc Warren, og sejrherrerne fra 2015 og 2018, englænderne David Horsey og Matt Wallace, er også færdige efter de to første runder.

