Enmandshær rakte ikke for EH Aalborg

BJERRINGBRO:EH Aalborgs håndboldkvinder gik torsdag aften på banen for første gang i det nye år med den gulerod, at en sejr ude over Bjerringbro i hvert fald midlertidigt ville sende nordjyderne op på førstepladsen i landets næstbedste række.

Det lykkedes ikke. I stedet tabte nordjyderne for fjerde gang i denne sæson - og for anden gang i træk - efter en skuffende svag indsats, hvor enmandshæren Emma Laursens otte scoringer ikke rakte til point. Især i 1. halvleg var hun flyvende med syv træffere på et tidspunkt, hvor opgøret stadig var helt lige.

Med sejren på 33-23 fik midtjyderne hævnet det nederlag på 32-28, de led til EH Aalborg 9. december, hvor nordjyderne brød en stime på fire Bjerringbro-sejre i træk i turneringen.

Hjemmeholdet slog det afgørende hul mod slutningen af 1. halvleg, hvor de med tre scoringer i træk på to minutter sikrede en pauseføring på tre mål, efter at EH Aalborg havde hentet en Bjerringbro-føring på 12-8 med fire mål i træk.

Efter pausen kom nordjyderne ikke tættere på end to mål ved stillingen 17-15. Derfra så hjemmeholdet sig ikke tilbage og udbyggede sejren til en sikker gevinst på 10 mål.