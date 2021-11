Er han AaB's næste stjerneskud? 15-årig imponerer Martí Cifuentes

FODBOLD:Da AaB onsdag spillede 1-1 mod Randers FC i reserveholdsturneringen, var unge Anders Noshe med på bænken og fik hele 45 minutter på banen.

Den 15-årige kantspiller imponerede cheftræner Martí Cifuentes i sin første optræden blandt de voksne superligaspillere.

- Vi prøver altid at være forbundet med akademiet, og vi ser noget potentiale i Anders, da han har noget kapacitet til at spille med både offensivt og defensivt, og det vil vi gerne udforske.

- Jeg er meget glad og tilfreds med hans indhop, da han viste en masse personlighed, hvilket jeg rigtig godt kan lide at se fra spillerne, fortæller AaB-træneren.

Anders Noshe er heller ikke kun blevet spottet af aalborgenserne i den seneste tid, for han blev i august for første gang udtaget til U16-landsholdet, og i starten af november fik han debut i landsholdstrøjen. Så det unge talent har fuld fart på.

Du kan se billeder fra kampen nederst i artiklen

Den 15-årige AaB-spiller oplevede selv reservekampen som et stort øjeblik.

- Det var sindssygt fedt at få chancen og prøve sig selv af på det her niveau i så ung en alder. Det er rigtig fedt at få en bid af det og komme ind og bringe noget energi og gøre det, som man er god til, fortæller Anders Noshe stolt.

Præstationen var heller ikke kun godkendt af AaB-træneren. Den unge kantspiller var også fint tilfreds med sit aftryk, selvom der var flere udfordringer.

- Jeg følte, at det var fint, og at jeg kom ind og tilførte noget energi. Jeg kom ind på banen og var mig selv og spillede mit spil. Selvfølgelig er det nyt, så det kræver tilvænning og var lidt svært, men jeg havde nogle fine aktioner, så jeg er tilfreds, siger Anders Noshe.

Efter at have fået en bid af superligakagen lægger U17-spilleren heller ikke skjul på, hvor store ambitioner han har.

- Selvfølgelig vil man gerne have så mange træninger med elitetruppen som overhoved muligt, hvilket også er, hvad jeg kæmper for hver dag. Så det er fedt at få lov til at træne med nu, og så må vi se, hvad tiden bringer, fortæller den tidligere Gug-spiller.

Efter Anders Noshe havde været på banen i godt og vel et kvarter, skiftede trænerteamet mere eller mindre hele superligatruppen ind, hvilket var kæmpestort for den unge AaB'er.

- Det var sindssygt fedt at stå på banen med de spillere, man normalt ser på stadion. Man kunne mærke energien, og at de støtter en. Så det var rigtig fedt, konstaterer han.

3 AaB spillede onsdag 1-1 mod Randers FC i reserveligaen på Hornevej i Aalborg ØstAalborg 10 November 2021Foto Claus Søndberg

